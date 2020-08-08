Транспортний колапс чи метро на Троєщину: Чим закінчиться Подільсько-Воскресенський міст



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Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві Фото: ua-travels.livejournal.com

Останні 20 років у столиці перед місцевими виборами склалася традиція — кожна влада обіцяє закінчити будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, яке було розпочате у 1993 році

Цей міст має поєднати Троєщину і Поділ, адже Північний міст - поки що єдиний, який з'єднує Троєщину з Правим берегом, - не витримує трафіку і постійно стоїть у заторах.

Ця передвиборча кампанія не є винятком, і до кінця 2020 року обіцяють ввести в експлуатацію автомобільну частину мосту. Водночас проти будівництва мосту виступають жителі Русанівських садів.

Ми вирішили розібратися, що не так із мостом, яким він мав бути за першопочатковим задумом, що маємо у підсумку і чому місцеві жителі проти.

Першопочатковий проєкт

Спочатку конструкція мосту передбачала три мости через Гавань, міст через Дніпро, через Десенку і через озеро Райдужне, естакади на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха, а також чотири багаторівневі транспортні розв'язки. Міст має стати найбільшим арковим мостом у всій Європі і матиме шість смуг для автомобільного транспорту і дві колії багатостраждального метро на Троєщину.

Міст почали будувати у 1993 році, але майже одразу через брак фінансування будівництво зупинилось на 10 років. Протягом останніх 17 років будівництво кілька разів заморожувалось.

На сьогодні з мосту прибрали тимчасові опори, тривають підготовчі роботи до будівництва з'їзду на Верхній Вал.

Міст, зокрема, усі заїзди і з'їзди, будується за проєктом 1993 року. Згідно з цим проєктом на лівому березі мали бути з'їзди через озеро Райдужне на вулиці Сулеймана Стальського і Микитенка.

Проте у 2019 році місцева громада виступила за зміну трасування Лівобережного з'їзду задля збереження озера. Так, було запропоновано один з'їзд за залізницею будувати до проспекту Шухевича, а інший – до вулиці Алішера Навої.

Реальність

Навесні цього року будівництво мосту активізувалось, але кінцевого проєкту будівництва досі ніхто так і не бачив.

З початком будівництва жителі Русанівських садів розпочали безстрокову акцію протесту через міст. Кілька разів навіть були сутички з поліцією.

«Ми не проти самого мосту, але ми хочемо, щоб він вів на Троєщину, як було обіцяно, а не на Лівобережну, що роблять зараз», – заявляють активісти.

Як розповів нашому журналісту голова ГО «Русанівські сади» Вадим Тищенко, міст хочуть пустити в бік станції метро «Лівобережна», що у свою чергу призведе до автомобільного колапсу.

«Зараз хочуть робити з'їзди на вулиці Придамбову, Центральну садову та Призалізничну. Робіт щодо того, щоб виводити міст на Троєщину, взагалі не ведеться. А якщо робити з'їзд на Центральну садову – це призведе до страшного автомобільного колапсу на дорогах, що прилягають до метро «Лівобережна». Тим паче у нас дорога шириною 5,75 метрів, яка взагалі не пристосована до такої їзди під таким потоком. Це взагалі паралізує усю нашу діяльність, а це три тисячі будинків штатних жителів, які не зможуть перейти цю дорогу, бо жодного світлофора немає, жодного пішохідного переходу», – говорить Тищенко.

На сьогодні йдуть підготовчі роботи будівництва транспортних розв'язок в урочищі Горбачиха та на Русанівських садах. На садах задля цього доведеться розширити дорогу та знести кілька рядів приватних будинків. За словами голови «Русанівських садів», це потягне за собою знесення близько ста приватних будинків.

Таким чином будівництво з'їзду через Русанівські сади призведе не лише до транспортного колапсу в районі «Лівобережної», а й до знищення приватного сектору.

Активісти вважають, що різке перепланування з'їздів через сади пов'язане якраз з місцевими виборами, адже влада уже пообіцяла закінчити першу чергу будівництва до кінця цього року. Будівництво з'їзду до Троєщини займе набагато більше часу.

«На сьогодні жодних робіт за залізницею (саме звідти має починатися з'їзд до Троєщини, – ред.) не ведеться, проєкту взагалі немає. Для розробки цього проєкту, і це лише конструкцій мосту без метро, треба близько року. Це лише для розробки проєкту. Ще ж відповідно треба час, щоб добудувати. Тобто невідомо коли взагалі цей міст спуститься на лівий берег», – говорить Вадим Тищенко.

Русанівські сади

Але і це не весь конфлікт. Окрім усього вищенаведеного, місцеві жителі обурені проїздом важкогабаритної техніки по масиву.

Так, за словами активістів, згідно з проєктом організації будівництва, великогабаритна техніка має їхати до мосту через Труханів острів. Натомість вона намагається під'їжджати через Центральну садову.

«Вони чомусь вирішили, що можна їздити тут, по дорозі, яка для цього не пристосована взагалі. Автомобілі важче 40 тонн просто вбивають нашу дорогу. Ми проти того, щоб їздила техніка», – говорить голова ГО «Русанівські сади».

Дорогу, якою намагається їздити техніка, місцеві жителі будували і ремонтували за власний кошт, і розрахована вона на вагу до 8 тонн. І більше того – ця дорога навіть не перебуває на балансі міста.

Через це місцеві жителі неодноразово перекривали дорогу і мали сутички з поліцією.

Чи буде на Троєщині метро

Конфлікт навколо мосту досі не вирішений, а будівництво тим часом триває. Основним аргументом прихильників цього будівництва є те, що через міст мають прокласти метро на Троєщину. Саме на Русанівських садах гілка метро має спускатись під землю і йти до Троєщини.

Але і тут є ложка дьогтю. В КП «Київський метрополітен» досі немає навіть плану будівництва цієї гілки. Тобто навіть якщо міст добудують у найближчі роки і прокладуть через нього колію, коли по тій колії проїде перший поїзд метрополітену до Троєщини – невідомо.

Катерина Чернявська

Джерело: zik.ua