У «Слузі народу» розкрили деталі підвищення мінімальної зарплати



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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року

5000 грн «мінімалки» – це несуттєве підвищення, заявив нардеп від «Слуги народу»

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн, запропоноване президентом Володимиром Зеленським, дозволить збільшити надходження до держбюджету.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат від партії «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький.

«Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, працює від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато хто зарплати занижують, виплачують у тінь, і тому цей захід сам себе збалансує. Він дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку – трохи підвищити виплати бюджетникам», – сказав нардеп.

Заблоцький також зазначив, що сьогодні не тільки Україна має проблеми з дефіцитом держбюджету:

«Питання не тільки в дефіциті нашого бюджету, проблеми зараз у всіх. Наприклад, дефіцит бюджету США - 17% ВВП, їм теж буде нелегко».

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.