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У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
Комунальне підприємство «Славута-Сервіс» планує встановити додаткові камери відеоспостереження на Алеї
фото: Виконавчий комітет Славутської міської ради/Facebook

У соц­ме­ре­жах з'явилася ін­форма­ція про те, що ба­не­ри на Алеї пам’яті ге­ро­їв у Сла­ву­ті начебто заз­на­ли пош­коджень

Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району на­дав офі­цій­не роз’яс­нення що­до си­ту­ації на Алеї пам’яті Ге­ро­їв у Сла­ву­ті, ад­же у соц­ме­ре­жах по­ши­рю­ва­ли ін­форма­цію про те, що ба­не­ри начебто заз­на­ли пош­коджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Виконавчий комітет Славутської міської ради. 

«Ша­нов­на гро­ма­до! У зв’яз­ку з по­ши­рен­ням у со­ці­аль­них ме­ре­жах ві­део, в яко­му вис­ловлю­єть­ся за­не­по­ко­єн­ня що­до мож­ли­во­го пош­коджен­ня ба­не­рів на Алеї пам’яті, по­ві­дом­ля­ємо нас­тупне. Про­ве­де­но ре­тель­ну пе­ре­вір­ку за­пи­сів із ка­мер спос­те­ре­жен­ня. Фак­тів нав­мисно­го пош­коджен­ня стя­жок на ба­не­рах не ви­яв­ле­но», – йдеть­ся у до­пи­сі.

Як повідомили у міськраді, вдалося встановити, що че­рез силь­ні мо­ро­зи де­які плас­ти­ко­ві стяж­ки по­ча­ли тріс­ка­ти­ся, що мог­ло ство­ри­ти вра­жен­ня їхнього нав­мисно­го зрі­зан­ня.

«Ста­ном на сьогод­ні всі стяж­ки онов­ле­но, а ба­не­ри пе­ре­бу­ва­ють у на­леж­но­му ста­ні. Крім то­го, за­пи­си ка­мер по­ка­за­ли, що до без­ла­ду на Алеї мо­жуть бу­ти при­чет­ні без­при­туль­ні со­ба­ки, які спи­ра­ють­ся на ба­не­ри, роз­тя­гу­ють кві­ти, за­ли­ше­ні в знак вша­ну­ван­ня Ге­ро­їв», – зазначили у міськраді. 

Повідомляється, що комунальне підприємство «Славута-Сервіс» планує встановити додаткові камери відеоспостереження на Алеї пам’яті. Водночас міськрада закликала славутчан шанувати пам’ять Героїв і не прокладати стежки між їхніми портретами.

Сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте опублікувала фото народного меморіалу у центрі Києва, який складається з тисяч прапорців у пам'ять про загиблих, і закликала европейців прокинутися. Політик переконана: чим сильнішим буде Київ на полі бою, тим сильнішою буде його переговорна позиція у фінальній фазі війни. «Європейці, прокиньтеся! Над вашим мирним життям вже нависла тінь Кремля», – підсумувала Калнієте. За словами депутатки, завдання країн Північної Європи, Балтії та Польщі – не допустити здачі України.

Теги: міськрада Київщина

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