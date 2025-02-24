У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
У соцмережах з'явилася інформація про те, що банери на Алеї пам’яті героїв у Славуті начебто зазнали пошкоджень
Виконавчий комітет Славутської міської ради Шепетівського району надав офіційне роз’яснення щодо ситуації на Алеї пам’яті Героїв у Славуті, адже у соцмережах поширювали інформацію про те, що банери начебто зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Виконавчий комітет Славутської міської ради.
«Шановна громадо! У зв’язку з поширенням у соціальних мережах відео, в якому висловлюється занепокоєння щодо можливого пошкодження банерів на Алеї пам’яті, повідомляємо наступне. Проведено ретельну перевірку записів із камер спостереження. Фактів навмисного пошкодження стяжок на банерах не виявлено», – йдеться у дописі.
Як повідомили у міськраді, вдалося встановити, що через сильні морози деякі пластикові стяжки почали тріскатися, що могло створити враження їхнього навмисного зрізання.
«Станом на сьогодні всі стяжки оновлено, а банери перебувають у належному стані. Крім того, записи камер показали, що до безладу на Алеї можуть бути причетні безпритульні собаки, які спираються на банери, розтягують квіти, залишені в знак вшанування Героїв», – зазначили у міськраді.
Повідомляється, що комунальне підприємство «Славута-Сервіс» планує встановити додаткові камери відеоспостереження на Алеї пам’яті. Водночас міськрада закликала славутчан шанувати пам’ять Героїв і не прокладати стежки між їхніми портретами.
Сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте опублікувала фото народного меморіалу у центрі Києва, який складається з тисяч прапорців у пам'ять про загиблих, і закликала европейців прокинутися. Політик переконана: чим сильнішим буде Київ на полі бою, тим сильнішою буде його переговорна позиція у фінальній фазі війни. «Європейці, прокиньтеся! Над вашим мирним життям вже нависла тінь Кремля», – підсумувала Калнієте. За словами депутатки, завдання країн Північної Європи, Балтії та Польщі – не допустити здачі України.
Коментарі — 0