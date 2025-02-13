У ставку на Білоцерківщині рятувальники виявили тіло літнього чоловіка

Загиблий чоловік зник ще 4 лютого 2025 року

На Білоцерківщині сьогодні, 12 лютого, в ставку селища Самгородок виявили тіло людини. Рятувальники дістали загиблого, який зник ще 4 лютого. Про це йдеться в повідомленні ГУ ДСНС в Київській області.

Зазначається, що рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка, який зник ще 4 лютого 2025 року.

Загиблим виявився місцевий мешканець 1949 року народження.

Роботи проводили співробітники Сьомої Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира.

Ще один випадок, за словами рятувальників, стався у Фастівському районі, селі Пришивальня. «Рятувальники 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів витягли з води чоловіка на відстані 50 метрів від берега. Він отримав загальне переохолодження, після чого його госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги»,- йдеться у повідомленні Зазначається, що постраждалий – чоловік 1961 року народження.

Крім того, додали у ДСНС Київської області, у Вишгородському районі, селі Демидів від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що на затоці річки Ірпінь людина також провалилася під кригу.

«Чоловікові 1958 р.н. також пощастило. Він залишився живим, хоч і потрапив до лікарні», – зазначили у ДСНС.

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Виходити на кригу вкрай небезпечно, нагадують рятувальники фото: Головне управління ДСНС України у Київській області, Facebook

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