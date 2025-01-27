На Київщині підліток отримав опіки струмом на даху електрички

До поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Бобрик», який повідомив про травмування підлітка

Декілька хлопців вийшли у міжвагонний тамбур під час руху потяга та один з них виліз на дах вагона

На Київщині 14-річний підліток заліз на дах потяга сполученням «Київ-Ніжин» та отримав опіки струмом. Про це повідомила поліція Київської області.

Повідомляється, що вчора, 26 січня, о 15:28 годині до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Бобрик», який повідомив про травмування підлітка.

На місці події правоохоронці встановили, що група неповнолітніх їхала електропотягом сполученням «Київ-Ніжин». Декілька хлопців вийшли у міжвагонний тамбур під час руху потяга та один з них виліз на дах вагона. Підліток взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом.

14-річного неповнолітнього з опіками тіла госпіталізовано до Броварської лікарні.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини закликали батьків дбати про безпеку дітей та роз'яснювати їм про небезпеку дозвілля на залізниці.

Нагадаємо, на Київщині потяг на смерть збив 18-річного хлопця. 13 січня, близько 11:55 години, до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції «Боярка», що на 876 кілометрі в межах станції «Тарасівка» смертельно травмовано молодого хлопця.

До слова, у Білоцерківському районі Київської області неповнолітню під час риболовлі уразило струмом. Після цього потерпілу терміново госпіталізували до лікарні у важкому стані.