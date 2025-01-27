Волонтери розповіли щемливу історію про пса родини, яка загинула внаслідок обстрілу у Броварах

Том – чистий «німець», йому близько п’яти років

Під час обстрілу 24 січня пес встиг сховатися в гаражі, де просидів потім весь день, до себе нікого не підпускав

Собаку подружжя, яке загинуло через атаку безпілотника по вул. Фіалковського у Броварах, забрали волонтери, невдовзі йому шукатимуть новий дім. Як розповіли у благодійній організації «12 Вартових», хлопчик Том – чистий «німець», йому близько п’яти років.

Під час обстрілу 24 січня пес встиг сховатися в гаражі, де просидів потім весь день, до себе нікого не підпускав.

«Нас попросили допомогти забрати собаку. Так Том опинився під нашою опікою», – діляться волонтери.

Поки що Тому допомагають подолати стрес, його не чіпають, лише дають заспокійливе та смачну їжу.

«Пес адекватний, не атакує, просто сильно боїться, тому на контакт поки що не йде. Це чистокровний німець, 5 років, очевидно, що жив в любові», – повідомили доглядачі.

Тому шукають родину, яка зможе полюбити його та з повагою поставиться до його горя. Новим господарям собаку віддадуть тільки після кастрації та вакцинації.

Нагадаємо, сім’я пса загинула під час обстрілу Київщині. У той день у Броварах зазнали пошкоджень 12 приватних будинків та приміщення магазину. Тіла подружжя, у яких жив Том, знайшли під час розбору завалів.