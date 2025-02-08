РФ вночі атакувала Україну майже 140 БпЛА: постраждали чотири області

У Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок

Повітряні сили відзвітували про нічну роботу ППО

Російські терористи вночі атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Шаталова.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Нагадаємо, у Сумах цієї ночі російський безпілотник влучив у приватний будинок. У результаті влучання безпілотника, значних руйнувань зазнав приватний житловий будинок. Також відбувалось горіння на великій площі.

Також вночі під час повітряної тривоги вибухи прогриміли і в столиці. Влада повідомила, що це була робота протиповітряної оборони.

До слова, триває 1081-й день повномасштабної війни.