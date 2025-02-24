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Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Депутатка Європарламенту опублікувала щемливе фото з Майдану і звернулася до европейців
Народний меморіал на Майдані Незалежності
фото: Sandra Kalniete/Facebook

Калнієте: Чим сильнішим буде Київ на полі бою, тим сильнішою буде його переговорна позиція у фінальній фазі війни

Сьогодні, 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте опублікувала фото народного меморіалу у центрі Києва, який складається з тисяч прапорців у пам'ять про загиблих, і закликала европейців прокинутися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Сандри Калнієте

«Майбутнє України – це майбутнє Європи. Цю просту істину добре розуміють країни Північної Європи та Балтії. Наш загальний внесок у підтримку України є другим за розміром після США. Це неприємно доводить, що в багатьох частинах Європи люди досі живуть в ілюзії, що Росія не є загрозою для всієї Європи», – написала у мережі депутатка Європарламенту.

За словами Калнієте, завдання країн Північної Європи, Балтії та Польщі – не допустити здачі України.

«Ми маємо використати всі наші політичні та дипломатичні ресурси, щоб змусити європейські країни інвестувати більше у зміцнення військового потенціалу України, негайно та не слухаючи ядерної атаки Кремля», – зазначила вона.

Політик переконана: чим сильнішим буде Київ на полі бою, тим сильнішою буде його переговорна позиція у фінальній фазі війни.

«Європейці, прокиньтеся! Над вашим мирним життям вже нависла тінь Кремля», – підсумувала Калнієте.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, виповнюється три роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

Сьогодні президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

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Теги: 24 лютого Facebook Україна Латвія війна росія

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