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На Київщині за неякісний ремонт судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині за неякісний ремонт судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Експерти встановили, що саме обвинувачений прийняв роботи на майже 14 млн грн

Через неякісний ремонт ділянки дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області. Про це повідомила Київська міська прокуратура

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області за обвинуваченням у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)», – йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, слідство встановило, що вже колишній заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області під час проведення ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт.

«Згідно висновків експертів, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не мали бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень. З них саме обвинувачений прийняв роботи на майже 14 млн гривень», – зазначили у прокуратурі.

У прокуратурі нагадали, що кримінальне провадження щодо працівників підрядної організації, які ремонтувала цю дорогу та заволоділи бюджетними грошима, скеровано до суду у липні 2024 року. Також прокурорами заявлено позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України зупинила виконання договору на ремонт однієї з доріг Донеччини вартістю 390 млн грн. Нюанс в тому, що ремонтні роботи мали відбуватися в зоні бойових дій. Порушення аудитори виявили під час моніторингу процедури закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення  «Т-05-09 Велика Новосілка – Амвросіївка».

До слова, громади у час війни не завжди ефективно використовують кошти. Гроші витрачають на будівництво та ремонти, котрі не на часі. Про це в ефірі Lviv.Media розповів військовий медик Юрій Юревич котрий у цивільному житті був стоматологом та депутатом Ходорівської міської ради. За словами військового, у його рідній Ходорівській громаді після повномасштабного вторгнення почали будувати спорткомплекс. Ціна питання – 85 мільйонів гривень. Причому роботи стартували, громада витратила 10 мільйонів, однак грошей, щоб закінчити проєкт, нема.

Теги: прокуратура Київщина ремонт

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