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На Київщині рибалка ловив судаків, а спіймав штраф у 170 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині рибалка ловив судаків, а спіймав штраф у 170 тис. грн
У Вишгородському районі інспектори виявили рибалку, який завдав збитків рибному господарству України на понад 170 тис. грн 
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

 Рибалка у чотири рази перевищив добову норму вилову

Інспектори Київського рибоохоронного патруля на Київському водосховищі в районі села Петрівці Вишгородського району Київської області під час проведення рибоохоронного рейду виявили порушення Правил любительського рибальства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Як повідомляється, громадянин здійснював вилов риби дозволеними знаряддями лову, проте під час перевірки було виявлено перевищення добової норми лову, а саме: судак звичайний – 50 шт. загальною вагою 12 кг.

«Своїми діями громадянин завдав збитки рибному господарству України на суму 179 350 грн 00 коп», – зазначили у рибоохоронному патрулі.

За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 85 КУпАП. 

Рибалка у чотири рази перевищив добову норму вилову
Рибалка у чотири рази перевищив добову норму вилову
фото: Київський рибоохоронний патруль/Facebook

Київський рибоохоронний патруль наголосив, що відповідно підпункту 3 пункту 2 розділу ІІІ Правил любительського рибальства, рибалки зобов’язані під час здійснення любительського рибальства мати при собі засоби для вимірювання маси та розміру водних біоресурсів для забезпечення самостійного контролю за масою та розміром добутих (виловлених) водних біоресурсів, задля недопущення знищення водних біоресурсів менших за мінімально дозволені для добування (вилову) розміри (молоді).

Про помічені порушення Правил рибальства, Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів громадян просять повідомляти на «гарячу лінію» за номером телефону: (099) 341 73 18.

Нагадаємо, в Україні і, зокрема, на Київщині із 15 лютого, відповідно до Правил любительського рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлкна заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.Як зазначають в екологічній інспекції, з 15 лютого до 31 березня діятиме посилений контроль: інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів.

Раніше повідомлялося, що у Гайсинському районі на Вінниччині поліція виявила факт браконьєрського вилову риби. Розмір завданої шкоди екосистемі становить майже 1,7 млн грн. Як зазначають у поліції, 23 січня на Ладижинському водосховищі працівники поліції виявили трьох жителів Гайсинського району, які займались незаконним виловом риби. Правоохоронці вилучили у зловмисників 16 сіток, п’ять човнів, автомобіль і незаконно виловлену рибу – понад 1000 екземплярів різних видів.

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Теги: правила рибальство Київщина відпочинок

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