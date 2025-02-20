На Київщині уламки дронів пошкодили будинки та автомобілі у двох районах
На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки
Сьогодні, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога в столичному регіоні.
Повідомляється, що станом на 9:30 у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі. Крім того, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі.
За словами правоохоронців, інформація про постраждалих наразі відсутня.
На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини.
Поліція закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги та якнайшвидше прямувати в безпечне місце.
Нагадаэмо, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження у двох районах.
Також у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.
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