На Київщині уламки дронів пошкодили будинки та автомобілі у двох районах

За словами правоохоронців, інформація про постраждалих наразі відсутня

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки

Сьогодні, 20 лютого, окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. Про це повідомила поліція Київщини, яка документує наслідки атаки ворога в столичному регіоні.

За словами правоохоронців, інформація про постраждалих наразі відсутня фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що станом на 9:30 у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі. Крім того, на Білоцерківщині зазнали пошкоджень вісім будинків та чотири автомобілі.

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронців, інформація про постраждалих наразі відсутня.

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини.

Поліція закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги фото: Національна поліція України/Facebook

На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції та вибухотехніки поліції Київщини фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги та якнайшвидше прямувати в безпечне місце.

Нагадаэмо, 19 лютого, окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Внаслідки атаки Росії на столичний регіон зафіксовано пошкодження у двох районах.

Також у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.