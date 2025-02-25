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У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги
Фахівці підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу на всіх лініях
фото: КП «Київський метрополітен»/Facebook

На всі три лінії метро розпочалась інтенсивна видача поїздів з електродепо

Після відбою повітряної тривоги кількість поїздів на лініях поступово збільшується. Працівники підземки завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу на всіх гілках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський метрополітен.

«Наземна ділянка червоної лінії, зокрема станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» «Лівобережна», «Гідропарк», «Дніпро» відкриті на вхід для пасажирів», – йдеться у повідомленні метрополітену.

Наразі інтервали на лініях становлять:

  • «червона» – 5 хв;
  • «синя» – 4:30 хв;
  • «зелена» – 6:00 хв.

На всіх трьох гілках метро розпочалась інтенсивна видача поїздів з електродепо. Крім того, здійснюється транзитна видача потягів до найбільш завантажених пасажирами станцій, щоб забезпечити їх перевезення.

У столичному метрополітені зазначили, що їхні працівники докладають максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття.

Нагадаємо, у Києві та низці областей о 4:05 було оголошено повітряну тривогу. КМДА просила всіх жителів столиці терміново пройти в укриття, оскільки існувала загроза БпЛА. О 8:28 тривогу в столиці було скасовано. Таким чином, повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години.

Теги: Київ метро тривога

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