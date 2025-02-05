Захистити «Дворик із воронами» на Рейтарській. Київрада відреагувала на вимогу киян

Володимир Бондаренко заявив, що земельна ділянка залишається у категорії історико-культурного призначення

Жодної забудови у Шевченківському районі на вул. Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», не буде. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що серед мешканців ширяться чутки, що «Дворик із воронами» можуть забудувати, однак ця інформація не відповідає дійсності.

За словами Володимира Бондаренка, територія, на якій розташований «Дворик із воронами», перебуває в центральному історичному ареалі Києва, в археологічній та архітектурній охоронних зонах, а також у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Земельна ділянка, на якій розташований «Дворик з воронами», залишається у категорії історико-культурного призначення, що унеможливлює будівництво житлових чи комерційних об’єктів фото: Володимир Бондаренко

фото: Володимир Бондаренко, Facebook

«Ця земельна ділянка залишається в категорії історико-культурного призначення. Десять років тому Київська міська рада надала її в оренду лише для експлуатації та обслуговування туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. І мови про будь-яку забудову йти не може. Жодних житлових комплексів, торгових центрів або офісних висоток тут не буде. «Дворик із воронами» під захистом», – наголосив Володимир Бондаренко.

Популярний київський дворик на вул. Рейтарській, 9, відомий завдяки вільно живучим воронам, залишиться без змін фото з соцмереж

Він також підтримав ініціативу киян щодо збереження цього унікального місця.

Як повідомляв «Главком», петиція киян з проханням захистити «Дворик з воронами» на вулиці Рейтарській, 9 від забудови вже набрала необхідну кількість голосів на сайті Київради. Авторка петиції вимагає скасувати рішення міської ради, яке передало цю ділянку під забудову компанії ТОВ «Центр Регіонального Розвитку».

Раніше стало відомо, що ділянку на вулиці Рейтарській, 9 у дворі з воронами віддали під будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Це місце, де знаходиться кафе «Каштан» та OG Burger.

«Дворик з воронами» – це особливе місце в центрі столиці, де у великих клітках та будиночках на вулиці мешкають живі птахи, з якими можна поспілкуватися, поряд розташовані два невеликих кафе. Тепер це місце хочуть забудувати.

У липні Київрада передала ділянку на вулиці Рейтарській, 9 під забудову та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури ТОВ «Центр регіонального розвитку».