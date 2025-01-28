Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столичному кафе конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столичному кафе конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною
Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають
фото: поліція Києва

Конфлікт виник між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу

Сьогодні, 28 січня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у приміщенні кафе в центрі Києва. Про це повідомляє поліція Києва.

Як розповіли у поліції, у кафе виник конфлікт між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу. Один з учасників суперечки вистрелив декілька разів з травматичної зброї у бік літнього чоловіка.

На місці події працює слідчо-оперативна група та наряди поліції
На місці події працює слідчо-оперативна група та наряди поліції
фото: поліція Києва

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події
фото: відділ комунікації поліції Києва

На місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік через конфлікт влаштував стрілянину та поранив двох людей. Подія сталася 25 січня близько 21:00 години поруч парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. Свідки інциденту надали опис стрілка правоохоронцям. Згодом зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю.

Теги: Київ поліція чоловік порушник стрілянина поранення конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція працює на місці інциденту
Поліція ліквідувала водія автівки, яка в'їхала у натовп у Новому Орлеані
1 сiчня, 15:53
Твір «Діалоги кармеліток» прозвучав вперше не лише у Львові, а й на українській оперній сцені загалом
Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
13 сiчня, 15:28
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 січня
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
13 сiчня, 06:09
Наслідки атаки безпілотника РФ по цивільному автомобілю
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
14 сiчня, 01:29
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
Надзвичайники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка
18 сiчня, 18:50
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Київ накриє негода: влада звернулась до жителів столиці
24 сiчня, 07:38
Наслідки нічної атаки на Київщину
Атака на Київщину: з’явились фото наслідків
25 сiчня, 07:29
Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
25 сiчня, 09:16

Новини

У столичному кафе конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною
У столичному кафе конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною
Столичні комунальники взялися наводити лад довкола озера «Пінгвін»
Столичні комунальники взялися наводити лад довкола озера «Пінгвін»
У Вишгородському районі буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
У Вишгородському районі буде гучно: влада звернулася до жителів регіону
Продовжила «справу» попередника. У суді опиниться екскерівниця Білоцерківського відділу освіти
Продовжила «справу» попередника. У суді опиниться екскерівниця Білоцерківського відділу освіти
Зафільмував власний злочин. Поліція затримала палія релейної шафи на Київщині
Зафільмував власний злочин. Поліція затримала палія релейної шафи на Київщині
У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії
У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
23K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
19K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
17K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
13K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua