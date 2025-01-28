У столичному кафе конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають

Конфлікт виник між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу

Сьогодні, 28 січня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у приміщенні кафе в центрі Києва. Про це повідомляє поліція Києва.

Як розповіли у поліції, у кафе виник конфлікт між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу. Один з учасників суперечки вистрелив декілька разів з травматичної зброї у бік літнього чоловіка.

На місці події працює слідчо-оперативна група та наряди поліції фото: поліція Києва

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події фото: відділ комунікації поліції Києва

На місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік через конфлікт влаштував стрілянину та поранив двох людей. Подія сталася 25 січня близько 21:00 години поруч парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. Свідки інциденту надали опис стрілка правоохоронцям. Згодом зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю.