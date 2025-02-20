В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту повітряних тирвог.

Загрозу оголошено через атаку «Шахедів» та пуски ракет з Ту-95МС.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1093-й день повномасштабної війни.