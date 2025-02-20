Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
фото: glavcom.ua

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту повітряних тирвог.

Загрозу оголошено через атаку «Шахедів» та пуски ракет з Ту-95МС.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1093-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: дрон ракета укриття тривога окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан
Пошкоджено автівки, кафе, будинки. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото)
23 сiчня, 09:18
Eagle запускається з повітряної кулі на велику висоту, яка поєднує в собі високу продуктивність і низьку видимість
Канада протестувала запуск дронів зі стратосфери
27 сiчня, 13:33
Наслідки атаки на Запоріжжя, 23 січня 2025 року
Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня (відео)
26 сiчня, 12:17
29 січня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово
Нафтопереробний завод у Кстово призупинив роботу після атаки БпЛА
31 сiчня, 23:24
Ситуація на фронті 5 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року
5 лютого, 00:01
Російські кораблі почали курсувати з російських портів Балтійського моря до Сирії через Атлантичний океан
Як вплинули атаки українських дронів на маршрути російських кораблів: дані ISW
5 лютого, 07:20
Україна отримає зенітний ракетний комплекс Gepard
Військова техніка, ракети та боєприпаси. Німеччина передає Україні нову допомогу
17 лютого, 19:11
Фахівці виявили дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки
Ліквідація пожежі триває. Міндовкілля повідомили про ситуацію на ЧАЕС
18 лютого, 09:24
Окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу «Вконтакте»
Військовий-оператор БпЛА коригував ракетні удари РФ по Хмельниччині
18 лютого, 13:13

Події в Україні

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
Очікується невеликий сніг: погода на 20 лютого
Очікується невеликий сніг: погода на 20 лютого
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч
Ворожа атака по Україні, виступ Трампа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
58K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
50K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
45K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
39K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua