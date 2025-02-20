В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної та дронової атаки
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
У багатьох областях України лунають сирени повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту повітряних тирвог.
Загрозу оголошено через атаку «Шахедів» та пуски ракет з Ту-95МС.
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1093-й день повномасштабної війни.
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