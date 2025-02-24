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У столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря: влада назвала причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря: влада назвала причину
Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу)
фото: glavcom.ua

КМДА назвала причину погіршення якості повітря у столиці

У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА та дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 07:00, 24 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 140.

У повідомленні КМДА йдеться, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

У столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря: влада назвала причину фото 1

Це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 08:00 вологість повітря складає 60%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

До слова, Київ зустріне тиждень без опадів. У понеділок, 24 лютого в Україні синоптики прогнозують помірну хмарність. Без суттєвих опадів. 

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Теги: повітря Київ

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