У центрі Києва висаджено сакури на честь захисників, які перебувають у полоні

Багненко: «Хотілося не просто сидіти й чекати, а зробити щось світле, що несло б надію на повернення»

Ідея створити алею родинних дерев військовополонених належить Юрію Багненку, батькові одного із захисників

У центрі Києва, на вулиці Липській, висадили сакури на честь захисників, які перебувають у полоні. Як повідомляє Київінформ, організаторами стала патронатна служба «Янголи» та родини бійців Третьої окремої штурмової бригади.

Патронатна служба «Янголи» та родини бійців Третьої окремої штурмової бригади стали організаторами висадки сакур у Києві фото: Київінформ, Facebook

Ідея створити алею родинних дерев військовополонених належить Юрію Багненку, батькові одного із захисників.

фото: Київінформ, Facebook

«Хотілося не просто сидіти й чекати, а зробити щось світле, що несло б надію на повернення. Дерево символізує життя, зустріч із нашими живими хлопцями», – зазначив Юрій Багненко.

Нагадаємо, у Києві один із провулків в Голосіївському районі було названо на честь загиблого захисника Любомира Бордуна. Як повідомляв «Главком», військовослужбовець Любомир Бордун загинув 23 вересня 2022 року, захищаючи Донецьку область від російських окупантів. Захиснику було 38 років. Любомир народився на Івано-Франківщині в сімʼї освітян. Закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Також навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Згодом працював там викладачем. За фахом Любомир Бордун був учителем інформатики. Потім став начальником управління освіти Коломийської міської ради. Також був депутатом Коломийської міської ради двох скликань.