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Рух низки автобусів та тролейбусів у Києві 15-16 лютого буде змінено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рух низки автобусів та тролейбусів у Києві 15-16 лютого буде змінено
Зміни в русі транспорту відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками
фото: alltransua.com

У неділю, 16 лютого буде змінено рух автобусів № 31

У Києві в суботу, 15 лютого, буде змінено маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49,  87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. У неділю, 16 лютого буде змінено рух автобусів № 31. Зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це йдеться у повідомленні КП “Київпастранс”.

Зазначається, що продовольчі ярмарки заплановані на вулицях Голосіївській, Лісківській, Олександри Екстер, Йорданській, Амвросія Бучми, Академіка Шалімова та Татарській.

Від початку руху та до закінчення ярмарків маршрути буде організовано:

  • автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та  вул. Радунську);
  • тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;
  • автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 44 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за діючим маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за діючим маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 в напрямку масиву Микільська Слобідка від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 110 від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

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Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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