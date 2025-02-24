Пакував у лампочки та збував поштою. У Києві затримано збувача небезпечних психотропів

Під час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники викрили порушника у той момент, коли він йшов до поштового відділення з черговою партією «товару»

У Києві поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропи у лампочки та збував поштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, поліцейські з'ясували, що 35-річний місцевий мешканець налагодив збут психотропних речовин. Замовлення він приймав через месенжери, а товар відправляв, користуючись послугами поштового зв'язку.

Оперативники викрили порушника у той момент, коли він йшов до поштового відділення з черговою партією «товару».

Оперативники викрили порушника у той момент, коли він йшов до поштового відділення з черговою партією «товару» фото: Національна поліція України/Facebook

«У 28 пакунках, що готувались до відправлення, правоохоронці виявили лампочки, всередині яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина Альфа-PVP, розфасована по зіп-пакетах», – повідомили правоохоронці.

Слідчі територіального управління поліції затримали наркозбувача в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем його проживання під час невідкладного обшуку виявили та вилучили фасовані пакети з канабісом, зіп-пакети із MDMA, амфетамін, Альфа-PVP, а також електронні ваги та предмети для фасування.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 500 тис. грн.

Поліцейські, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту.

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Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 500 тис. грн фото: Національна поліція України/Facebook

Під час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. Повідомляється, що зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі. Наступні десять років киянка може провести за ґратами.

Раніше київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Зазначається, що фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років.