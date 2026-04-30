Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Обухові чоловік обікрав меморіал загиблих воїнів: поліція знайшла порушника (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Обухові чоловік обікрав меморіал загиблих воїнів: поліція знайшла порушника (фото)
За викрадення квітів з Алеї пам’яті Героїв чоловікові загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт
фото: поліція Київської області

Кадри наруги над пам’яттю захисників на Алеї пам’яті Героїв потрапили у соцмережі

Поліцейські Київщини притягнули до відповідальності мешканця Обухова, який викрав квіти на Алеї пам’яті Героїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києвщини.

Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу було виявлено публікацію, в якій зазначено, що невідома особа здійснила крадіжку квітів біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.

Спільно з представниками міської варти поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду, що дозволило встановити особу зловмисника, ним виявився 46-річний місцевий житель. 

Відносно порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 51 КУпАП). Матеріали вже скеровані на розгляд до суду для прийняття рішення.

Згідно з чинним законодавством, за такий вчинок чоловікові загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.

Нагадаємо, у Козятині на Вінниччині невідома особа перевернула клумби та розкидала квіти біля Алеї пам’яті, де вшановують Героїв, які загинули за Україну. 

До слова, Липовецький районний суд виніс вирок зловмиснику, який осквернив могилу військовослужбовця. Чоловік проведе за ґратами чотири роки ув’язнення.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua