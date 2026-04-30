В Обухові чоловік обікрав меморіал загиблих воїнів: поліція знайшла порушника (фото)

За викрадення квітів з Алеї пам’яті Героїв чоловікові загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт

Кадри наруги над пам’яттю захисників на Алеї пам’яті Героїв потрапили у соцмережі

Поліцейські Київщини притягнули до відповідальності мешканця Обухова, який викрав квіти на Алеї пам’яті Героїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києвщини.

Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу було виявлено публікацію, в якій зазначено, що невідома особа здійснила крадіжку квітів біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.

Спільно з представниками міської варти поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду, що дозволило встановити особу зловмисника, ним виявився 46-річний місцевий житель.

Відносно порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 51 КУпАП). Матеріали вже скеровані на розгляд до суду для прийняття рішення.

Згідно з чинним законодавством, за такий вчинок чоловікові загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.

