Атака дрона на Вишгородщину: загинула жінка, зруйновано двоповерховий будинок

В момент ворожого удару жінка перебувала у будинку, в який влучили росіяни

Унаслідок чергової російської атаки у Вишгородському районі Київської області загинула цивільна людина та ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У результаті влучання зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередніми даними, загинула 82-річна жінка, яка під час удару перебувала на другому поверсі будинку.

Ще двом жителям знадобилася медична допомога. Один із постраждалих дістав мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи – медики надали йому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Стан та характер травм іншої постраждалої особи наразі уточнюються.

Окрім зруйнованої приватної садиби, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

На місці влучання продовжують працювати підрозділи ДСНС, медики та інші профільні екстрені служби. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вранці 9 листопада атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу уламки одного з дронів впали на території школи в Деснянському районі столиці. Також повідомляється про падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах.

До слова, раніше стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати для ударів по українських містах нову модифікацію безпілотника «Герань-5» під назвою К5-К. За своїми характеристиками цей апарат наблизився до малогабаритної крилатої ракети. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України дослідили зразок нового озброєння та встановили його технічні особливості.