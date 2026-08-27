У Гостомелі підлітки зняли понад 150 шевронів з інсталяції до Дня Незалежності

Поліція знайшла крадіїв, батьків притягнули до адміністративної відповідальності

У селищі Гостомель Бучанського району двоє неповнолітніх зняли 152 шеврони з тематичної інсталяційної стіни біля місцевого будинку культури, яку встановили напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці розшукали порушників – ними виявилися хлопці віком 13 та 15 років.

Відносно батьків неповнолітніх поліцейські склали адміністративні матеріали за фактом неналежного виконання обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Крім того, з підлітками та їхніми батьками провели профілактичну роз’яснювальну бесіду.

Поліція Київщини закликає батьків приділяти більше уваги дозвіллю дітей, цікавитися їхнім оточенням та регулярно пояснювати правила поведінки в суспільстві.

Нагадаємо, поліцейські Київщини притягнули до відповідальності мешканця Обухова, який викрав квіти на Алеї пам’яті Героїв. Правоохоронці дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж, в одній із груп телеграм-каналу було виявлено публікацію, в якій зазначено, що невідома особа здійснила крадіжку квітів біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.