Скандальний польський політик молотом трощив пам'ятник УПА (відео)

Україна очікує від польських органів правової оцінки дій Гжегожа Брауна

У Польщі голова партії «Конфедерація польської корони» Гжегож Браун молотом пошкодив пам'ятник українцям у селищі Бялисток Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Відео своїх дій політик оприлюднив у соцмережах, повідомляє «Главком».

На відео Браун молотом розбиває викарбувані на камені імена українців. Свої дії політик виправдовував тим, що пам'ятник нібито встановили самовільно та його необхідно демонтувати.

«Цей обеліск, що ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків, має бути демонтований за допомогою професійного обладнання, яке слід негайно доставити сюди після задокументування злочину виправдання нацизму та бандеризму», – цинічно заявив Браун.

Гранітний обеліск вшановує українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Його встановлено безпосередньо на місці масового поховання у Бялистоку, де у 1946 році поховали загиблих українців. Місце пам'яті існує з 1990-х років, а в нинішньому вигляді – каменя з викарбуваними іменами загиблих – з 2019 року.

Обеліск уже неодноразово зазнавав вандалізму. Влітку 2026 року його обмалювали фарбою та пошкодили арку, що прикрашала камінь. Кілька днів тому пам'ятник знову пошкодили, після чого поліція почала розшукувати причетних.

Гжегож Браун – польський ультраправий політик, депутат Європарламенту та лідер партії «Конфедерація польської корони». Він відомий різкою антиукраїнською риторикою та неодноразово ставав учасником гучних скандалів.



У 2025 році Браун балотувався у президенти Польщі та посів четверте місце у першому турі виборів. Того ж року він зняв прапор Євросоюзу в будівлі Міністерства промисловості у Катовіце. Ще раніше, у грудні 2023 року, Браун спричинив скандал у Сеймі, – польський ультраправий політик, депутат Європарламенту та лідер партії «Конфедерація польської корони». Він відомий різкою антиукраїнською риторикою та неодноразово ставав учасником гучних скандалів.У 2025 році Браун балотувався у президенти Польщі та посів четверте місце у першому турі виборів. Того ж року він зняв прапор Євросоюзу в будівлі Міністерства промисловості у Катовіце. Ще раніше, у грудні 2023 року, Браун спричинив скандал у Сеймі, загасивши вогнегасником ханукальні свічки.

На дії Брауна відреагувало Міністерство закордонних справ України. У відомстві заявили, що «політичні маргінали в Польщі не придумали нічого кращого, ніж воювати з могилами».

«У час, коли йде реальна війна, яка становить екзистенційну загрозу і для України, і для Польщі. Це ганебна та аморальна поведінка, яка не може викликати нічого крім сорому і засудження у будь-якої нормальної людини», – наголосили у МЗС.

Україна очікує від компетентних органів Польщі належної правової оцінки дій Брауна, відновлення пошкодженої могили та інших українських місць пам'яті у Польщі, а також недопущення подібних випадків у майбутньому.

У МЗС наголосили, що українські місця пам'яті у Польщі та польські місця пам'яті в Україні мають однаково захищатися. «Ніхто не має права перетворювати пам’ять і пошану до померлих на циркову виставу для досягнення своїх політичних цілей», – додали у відомстві.

Нагадаємо, у липні польська прокуратура звернулася до Європейського парламенту з проханням дозволити затримання та примусове доставлення Гжегожа Брауна. Запит стосується кримінальної справи щодо подій у лікарні в Олесниці, де політика, зокрема, підозрюють у незаконному позбавленні волі лікарки.

Європарламент раніше зняв із Брауна імунітет для притягнення до відповідальності у цій справі. Однак політик п'ять разів не дав прокуратурі завершити необхідні процесуальні дії – не з'являвся або залишав їх до завершення. Через це правоохоронці вирішили домагатися дозволу на його примусове доставлення. Наразі процедура розгляду цього запиту в Європарламенті триває.