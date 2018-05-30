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    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)

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    Купання випускників у фонтані - Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)
    Фото: Вечірній Київ
    Купання випускників у фонтані

    Після останнього дзвоника випускники київських шкіл традиційно купаються у фонтанах

    Сьогодні, 30 травня, випускники столичних шкіл після свята останнього дзвоника традиційно прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах.

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    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)
    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)
    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)
    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)
    Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)

    Як повідомлялося, кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці. 

    Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства. 

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті. 

    Як відомо, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.

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