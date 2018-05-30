Столичні випускники штурмують фонтани на Майдані (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Вечірній Київ Купання випускників у фонтані

Після останнього дзвоника випускники київських шкіл традиційно купаються у фонтанах

Сьогодні, 30 травня, випускники столичних шкіл після свята останнього дзвоника традиційно прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах.

Як повідомлялося, кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці.

Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті.

Як відомо, напередодні останніх дзвоників Київ посилив охорону та заходи безпеки в усіх закладах освіти.