Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України

Щодня російські окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною. Сумарні втрати ворога у Пентагоні оцінюють у межах від 70 до 80 тисяч осіб. Про це 8 серпня під час брифінгу сказав заступник міністра оборони США Колін Кал, повідомляє пресслужба Пентагону в Twitter.

Ця цифра включає ліквідованих та поранених російських окупантів.

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, мають 70-80 тисяч втрат. І це менше, ніж за шість місяців війни. Це число може бути трохи нижчим або трохи вищим», - сказав Кал.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/2Nb6WqBvQj