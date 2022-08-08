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Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Росія втратила від 70 до 80 тисяч військових від початку війни в Україні
фото з відкритих джерел

У Пентагоні втрати російських окупантів на війні проти України назвали значними

Щодня російські окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною. Сумарні втрати ворога у Пентагоні оцінюють у межах від 70 до 80 тисяч осіб. Про це 8 серпня під час брифінгу сказав заступник міністра оборони США Колін Кал, повідомляє пресслужба Пентагону в Twitter.

Ця цифра включає ліквідованих та поранених російських окупантів. 

«Я думаю, можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, мають 70-80 тисяч втрат. І це менше, ніж за шість місяців війни. Це число може бути трохи нижчим або трохи вищим», - сказав Кал. 

У Пентагоні втрати російських окупантів на війні проти України назвали значними. Там зазначили, що Путін не досяг жодної з цілей, які планував 24 лютого у день повномасштабного вторгнення. Колін Кал також зазначив, що в українських військових є набагато більше мотивації на полі бою, ніж у російських окупантів, пише CNN. 

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 340 рашистів.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Як повідомлялося, українські захисники сьогодні вночі високоточними ракетами Himars нанесли вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних района  Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки та понад 100 російських солдат.

Теги: окупанти США ЗСУ війна Пентагон

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