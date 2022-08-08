Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського

У статті чітко простежується «російський» погляд на життя українського президента

Британський таблоїд Daily Mail оприлюднив статтю про життя українського президента Володимира Зеленського. Стаття розповідає про молодість очільника України, його стосунки з дружиною та друзями. Водночас у матеріалі є кілька проросійських наративів, а деякі моменти із біографії Зеленського подано так, що створює президенту негативний імідж. Показово, що серед авторів матеріалу є журналістка із Росії Марина Щелкунова.

Таблоїд розповів про інцидент у Москві, який нібито трапився із Зеленським. У дорогому ресторані в травні 2014 року він посперечався зі своїм другом, актором Олексієм Чадовим. Суперечку нібито спровокував Зеленський, а персонал змушений був викликати поліцію. Видання стверджує, що в 2014 році Зеленський нібито прагнув приховати свої «політичні вподобання», а Роволюцію гідності проти корумпованої системи на чолі з Віктором Януковичем таблоїд називає «політичним розколом».

«Найбільше здивувало те, що словесну війну розпочав Зеленський. Відвідуючи Москву, щоб зняти продовження своєї романтичної комедії «Вісім перших побачень», зірка намагався не демонструвати своїх партійних уподобань – не кажучи вже про націоналізм – і мудро використовував свою сатиру, щоб висміяти обидві сторони політичного розколу. Але під час цієї поїздки у Зеленського виникла спокуса переступити межу, коли він побачив ейфорію в Росії, викликану пропагандистським гаслом Путіна, поширеним через державні ЗМІ: «Крим наш». Він вступав у суперечку з будь-якими російськими друзями, які наважувалися повторити цю репліку – в тому числі, цього разу, з Чадовим», – пише видання.

У тексті йдеться, що Зеленський нібито мріяв вчитися у виші, який закінчив головний кремлівський дипломат Сергій Лавров. Йдеться про Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС Росії. Але, за словами авторів, Зеленський не мав коштів на хабар, який був потрібен для вступу до цього вишу. А до юридичного факультету у рідному місті, на думку авторів публікації, Зеленський пішов, «щоб уникнути військової служби».

«Він хотів подорожувати за кордон і вчитися в знаменитій московській дипломатичній академії МДІМВ, альма-матер міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Але хабар, необхідний для вступу, був набагато більший, ніж міг собі дозволити Зеленський. Зрештою, щоб уникнути військової служби, він вступив на юридичний факультет у їх рідному місті, і саме це рішення зрештою спрямувало його на шлях до шоу-бізнесу», – зазначається у статті.

Видання нагадує, що Зеленський виріс у Кривому Розі, у якому був високий рівень злочинності і який «був у лещатах місцевої мафії». Також автори публікації згадали про те, що Зеленський, будучи студентом, носив сережку у вусі. Видання зазначає, що президент нібито хотів завести стосунки, щоб «уникнути насильства» з боку місцевих гопників. Водночас Daily Mail підкреслює, що Олена Зеленська спочатку навідріз відмовилася від стосунків із Зеленським.

«Зеленський був яскравим студентом, який носив сережку у вусі, що в такому місті, як Кривий Ріг, викликало підозри в гомосексуалізмі – відкрите запрошення бандитів. Щоб уникнути насильства, краще було мати дівчину поруч. У випадку Зеленського одна особливо привернула його увагу. Олена Кияшко була привабливою білявкою, яка знала Зеленського зі школи. Одного разу вона зустріла його на вулиці, коли несла касету фільму «Основний інстинкт», – ідеться у публікації.

Отже, майбутній президент отримав номер телефону Олени та завів з нею стосунки. Однак, як пише видання, їхні стосунки починалися досить невдало, і Олена рано їх розірвала через «романтичні почуття до іншого». Однак Зеленський зумів її переконати, що варто продовжити стосунки.

Видання також розповідає, що після одруження у 2003 році Зеленський та Олена ділили київську квартиру з двома своїми партнерами по комедійній сцені – братами Борисом і Сергієм Шефірами, їхньою мамою та собакою.

«Зеленський возив братів Шефірів на зустрічі на своїй старенькій Lada, постійно паркуючись поза очима. «Я не міг представити себе серйозним компаніям з такою ганебною машиною», – згадував він», – йдеться у публікації.

Свій перший великий прорив – власний серіал на київському телеканалі «1+1» – «Квартал 95» отримав у 2004 році, після Помаранчевої революції. «Шоу мало величезний успіх, зокрема тому, що Зеленський був трудоголіком. Один із співавторів згадував, що він перебував у «постійному стані підвищеної активності», харчуючись шкідливою їжею та сигаретами. Він працював 80 годин на тиждень і очікував того ж від своїх колег», – пише видання.

У 2008 році, як зазначається у публікації, Зеленський «був достатньо багатим», щоб купити будинок в елітному житловому районі під Києвом.

У 2014 році під час бойових дій «Квартал 95», як зазначається, виступав на лінії фронту, що дуже вплинуло на Зеленського. Водночас таблоїд поширило кремлівський наратив, що українці негативно ставляться до ЗСУ.

«Як і більшість українців, він завжди зверхньо дивився на військових, з їхньою суворою дисципліною та садистськими ритуалами посвячення у новобранців. Але солдати, яких він зустрів, були різними. «Справжні чоловіки, які витримали величезні труднощі», – сказав він. Зеленський робив пожертви на фінансування уніформи, черевиків і пайків, і ця позиція не залишилася непоміченою в Росії, де його звинуватили в спонсоруванні «ескадронів смерті» і порушили офіційне розслідування. Його прибуткові російські контракти закінчилися», – пише видання.

Нагадаємо, як розповів раніше один із учасників «Кварталу 95» Євген Кошовий, російські колеги українського проєкту «Квартал 95», з якими Зеленський і компанія разом грали у КВК чи працювали у московському шоубізнесі, не виступили проти війни, яку Кремль розпочав в Україні. Кошовий заявив, що 24 лютого кварталівцям ніхто не дзвонив – ні люди з КВК, ні будь-хто інший.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідальність за війну, яку Росія розв'язала проти України, лежить на всьому російському суспільстві.