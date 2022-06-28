Трамп досі у грі. В України залишилося два роки?

Політична ситуація у США далека від стабільності

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Два года. У Украины есть всего два года. Событие прошло почти незамеченным, а, на самом деле, в мире случился очередной исторический поворот. Точнее, разворот. Точка бифуркации. Которая напрямую повлияет и на Украину.

Казалось бы, в чем связь? А связь самая прямая.

Верховный суд США отменил гарантированное на федеральном уровне право на аборты. Вникните в эту фразу. Прочитайте ее вдумчиво. В США. Отменили. Право. На аборты.

Когда это делает проросшая своими католическими скрепами, но вроде как демократическая европейская Польша – это уже само по себе ахтунг. Но тут мы хотя бы уже привыкли.

А здесь – США. Гарант демократии на планете.

Право на аборты отдано на рассмотрение штатов. В шестерых из них запреты на аборты вступили в силу автоматически – Миссури, Луизиана, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Южная Дакота. На следующий день еще шесть штатов либо ограничили, либо полностью запретили аборты уже на добровольном начале, сами, без принуждения.

В некоторых аборты будут запрещены в том числе и после изнасилования.

Всего предполагается, что в той или иной мере ограничения будут наложены почти в ПОЛОВИНЕ штатов.

Для Америки это стало примерно таким же потрясением, как и штурм Капитолия рогатыми Кью Анонами

Что то, что это в современной Америке немыслимо. Это шок. Это разрыв базиса существования общества, который, казалось, за последние сто лет стал устойчив, как тектоническая плита и обсуждать тут больше нечего – он будет незыблемым теперь уже всегда, стоя на тех китах, которые Штаты и дали, в общем-то, всему миру – права человека, закон, демократия, верховенство права.

И тут вдруг – новый взрыв Средневековья. Да еще и в Верховном Суде!

Штаты опять затрясло. Народ вышел на улицы. Президент США употребляет такие термины как «ошеломлен» и «экстремистская идеология». Байдену пишут петиции с просьбой ввести режим ЧС. Западные штаты обещают начать новую инициативу по гарантированию женщинам их прав. Дональд Трамп, который и назначил в Верховный суд трех из пяти консервативных судей, продавивших этот запрет, прыгает до потолка от радости и заявляет о торжестве жизни.

В Штатах новый виток турбулентности и новая тема для политического землетрясения

Лет десять назад я начал писать о том, что поехал головой весь мир. Что двадцать первый век будет веком турбулентности. Что люди слишком долго жили слишком хорошо, без войны и гор трупов, и им теперь вкрай как необходимо привнести новый ужас в свое сытое розовое существование. Поэтому везде по миру к власти начали приходить полоумные утырки – от моего любимого Дутерте на Филиппинах, до Эрдогана с Трампом в относительно адекватных, казалось бы, до этого странах.

еще раз повторюсь – вы совершенно напрасно списываете со счетов рыжего попугая. То, что он не был переизбран на второй срок два года назад, еще не означает его политической смерти и ухода с политической арены. Ровно наоборот. Популярность его снова растет, в республиканской партии он имеет очень прочные позиции, и его возвращение на пост президента США совсем не исключено.

В то время, как рейтинги Байдена только падают. И падают сильно. И одна из причин этого падения – не основная, но одна из – война в Украине.

Уясните главное – Джо Байден помогает Украине ВОПРЕКИ своему рейтингу

Эта помощь не дает ему политических очков. А ровно наоборот. Сорок миллиардов помощи Украине только отняли у него политические очки. Снизили его рейтинг.

Пока он решил не обращать внимания на это, и продолжает гнуть свою линию, перенеся решение этого вопроса ближе к выборам. Но в какой-то момент он вынужден будет тумблер «Популизм» снова перевести в положение «On». У него нет просто другого выхода. Политика руководства демократических стран зависит от запросов населения этих стран.

А запросы примерно так половины избирателей США сейчас находятся на уровне «запретить этим бабам аборты во имя господа нашего милостивого».

В США сейчас сильно нарастают настроения «Ukraine is not my problem». Это стало уже чуть не неофициальным слоганом республиканцев. Те любители Трампа, которые кипятком от него пысали – и украинские в первую очередь, что для меня вообще загадка – как-то сильно забыли, что в слогане «America first» – ферст именно Америка.

Не Украина.

И ни один политик в США не сможет игнорировать этот тренд бесконечно

В конце концов, Байдену придется сконцентрироваться на внутриполитических вопросах и проблемах. Пытаясь не отдать эту поляну на откуп республиканцам. А то и Трампу непосредственно.

Отодвинув риторику Украины на второй план.

Это неизбежно.

И это произойдет уже к этим выборам.

Два года. У Украины есть всего два года. Незаисимо от того, кто победит на следующих выборах в США. Поддержка страны будет беспрецедентной только эти два года. На том уровне, на котором она есть сейчас. Это время нужно использовать по максимуму. Каждую минуту. Каждую секунду. Выжав из этого режима максимального благоприятствования все, что только возможно. До последней капли.

Какое счастье, что сейчас в стране у власти команда наивысочайших профессионалов, правда?

После этого река безбрежной помощи – нет она не прекратится совсем, совсем она не прекратится, надеюсь, уже никогда. Но начнет ослабевать. Может быть даже сильно.

В любом случае, следующие выборы Президент США пройдут уже совершенно точно не под эгидой помощи Украине и противостояния Путину

Внутренние проблемы на этих выборах будут играть превалирующую роль. И кандидаты будут бороться за избирателя, которому интересны именно внутренние проблемы. А не Северодонецк за два океана. И не сорок миллиардов на его поддержку.

США, напомню – президентская республика. Да, Конгресс никуда не денется, и, слава Богу, Украина с повестки дня Конгресса тоже никуда не уйдет. Но она, повторюсь, будет уже второстепенна. А первостепенной проблемой будет противостояние демократов ренесансу средневековья.

Как вы там меня жизни-то учили? если бы был Тамп, «Северного потока-2» не было бы вообще? И Россия была бы вообще выкинута с европейского рынка углеводородов, в который пришли бы США со своим сжиженным газом и сланцевой нефтью?

Отчасти, это правда. Но вы не забывайте, что в приведенной выше формуле «ферст» – это все равно Америка. Они же вам прямым текстом это говорят. И когда следующий носитель этой идеологии займет овальный кабинет в Белом Доме…

Скажите, с чего вы взяли, что он не поделит новые сферы влияния по границе – да делай со своей Украиной что хочешь, мне вообще плевать, нот май праблем – о чем они вам тоже прямым текстом говорят – а вот рынок нефти в европе мы заберем себе?

С чего вы решили, что не будет достигнут паритет по линии – ты прекращаешь попытки вернуться на европейский рынок углеводородов и портить нам жизнь своими терактами на трубе и прочими кознями, и смиренно уходишь в Индию, а мы прекращаем поставку чувствительного для тебя оружия в Украину?

Ничего личного, просто бизнес. Просто Америка ферст.

Казалось бы. Где аборты, где сланцевая нефть, а где орки на Донбассе. Но политика такая штука, что чирей вылез в Оклахоме, а ампутировать придется Лисичанск.

Настоящие проблемы начнутся не тогда, когда от войны в Украине устанет пересичный украинец. А когда от войны в Украине устанет оклахомский реднэк. И побежит запрещать аборты.

Ну… Этот день настал.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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