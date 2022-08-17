Депутат парламенту Швейцарії закликав обмежити права РФ у Раді Безпеки ООН

ООН втрачає свій авторитет через росіян

Росія, як член Ради Безпеки ООН, який порушує норми міжнародного права, повинна бути обмежена у своїх повноваженнях.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер.

«Я дуже стурбований терактами і маневрами Росії навколо ЗАЕС та інших ядерних об'єктів в Україні, а також ризиками, що викликані росіянами. З боку Росії, це нехтування міжнародним правом та міжнародною безпекою», – заявив політик.

«(…) Вважаю, що члени Ради Безпеки ООН, і особливо постійні члени, повинні мати зобов'язання перед міжнародним правом. Країни, які значною мірою його порушують, такі як Росія чи навіть Китай, повинні бути обмежені у своїх правах, щоб ООН зберегла свій авторитет і, перш за все, могла продовжувати захищати основи нашого міжнародного порядку», – підсумував Ніколас Вальдер.

Нагадаємо, що Росія відмовилася забрати озброєння з території ЗАЕС.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що зброя потрібна Росії, щоб «захистити» захоплену АЕС від «терактів».

Раніше генсек ООН закликав встановити периметр безпеки навколо ЗАЕС та вивести війська РФ. Антоніу Гутерріш підкреслив, АЕС не повинна використовуватися як частина будь-якої військової операції.

США також закликали створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС та вивести російських військових.

Росія розміщує біля атомної станції вибухівку, артилерію, бронетехніку, ігноруючи правила безпеки. Крім того, російські військові почали організовувати в Енергодарі провокації з метою звинувачення в обстрілі АЕС українських військових.