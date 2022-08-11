Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ відреагувала на запит Швейцарії представляти дипломатичні інтереси українців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ відреагувала на запит Швейцарії представляти дипломатичні інтереси українців 
Країна-агресорка відмовилося від пропозиції
фото з відкритих джерел

Кремль образився, бо Берн приєднався до санкцій проти Росії

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Швейцарія не зможе представляти інтереси України в Росії. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні, причому досить давно. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ані посередником, ані представником інтересів», – наголосив на брифінгу заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв. 

Нечаєв нагадав, що Берн приєднався до санкцій проти Росії, а також звинуватив Швейцарію у підтримці «антинародного нацистського режиму в Києві», а також «агресивної русофобської кампанії, розгорнутої Заходом та Україною».

Як повідомлялося, напередодні Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії опісля розриву дипломатичних відносин.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин із Росією.  

Нагадаємо, Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів. 

Як відомо, в Росії допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів.

Тим часом українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

Читайте також:

Теги: росія Швейцарія МЗС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО звернулося з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії
Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: причина
18 липня, 18:44
До санкційного списку увійшли 54 фізичних та дев'ять юридичних осіб РФ
Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»
3 серпня, 16:34
Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії
Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ
Вчора, 20:43

Політика

РФ відреагувала на запит Швейцарії представляти дипломатичні інтереси українців 
РФ відреагувала на запит Швейцарії представляти дипломатичні інтереси українців 
Хакери атакували Сейм Латвії: підозрюють росіян
Хакери атакували Сейм Латвії: підозрюють росіян
США та ООН закликають демілітаризувати територію навколо Запорізької АЕС
США та ООН закликають демілітаризувати територію навколо Запорізької АЕС
Росія назвала латвійських законодавців «неонацистами»
Росія назвала латвійських законодавців «неонацистами»
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
Міноборони Британії повідомило, на що розраховував Путін у серпні 
Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 
Про що домовилися союзники в Копенгагені: підсумкова заява 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
68K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
49K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
43K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
30K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
15K
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту