РФ відреагувала на запит Швейцарії представляти дипломатичні інтереси українців 

Кремль образився, бо Берн приєднався до санкцій проти Росії

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Швейцарія не зможе представляти інтереси України в Росії. Про це повідомляється на сайті відомства.

«Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні, причому досить давно. Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ані посередником, ані представником інтересів», – наголосив на брифінгу заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв.

Нечаєв нагадав, що Берн приєднався до санкцій проти Росії, а також звинуватив Швейцарію у підтримці «антинародного нацистського режиму в Києві», а також «агресивної русофобської кампанії, розгорнутої Заходом та Україною».

Як повідомлялося, напередодні Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії опісля розриву дипломатичних відносин.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин із Росією.

Нагадаємо, Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а у посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Як відомо, в Росії допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів.

Тим часом українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.