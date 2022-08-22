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Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Військовий медик із Вінниччини врятував життя сотні побратимів (відео)
Багато солдат завдячують цьому хлопцю життям
скріншот з відео

Гвардієць продовжує службу навіть після поранення

Військовий медик з Вінниччини з перших днів повномаштабної війни рятував життя побратимів на сході, повідомляє пресслужба нацгвардії.

У гвардійця Миколи це перший бойовий досвід, а вже понад сотня врятуваних життів.

«Він також став мішенню ворожої артилерії. Але навіть після важких поранень, гвардієць продовжував рятувати бійців. Про перший порятунок на полі бою, своє поранення та успішне повернення з реабілітації у відеосюжеті», – розповіли військові.

Нагадаємо, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45400 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 загарбників.

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Теги: війна солдат ЗСУ парамедики Вінниччина

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