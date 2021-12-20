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    Авіакомпанія United Airlines замовить собі 100 водневих електродвигунів

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    Водень &ndash; ідеальне джерело енергії для регіональної авіації - Авіакомпанія United Airlines замовить собі 100 водневих електродвигунів

    Водень – ідеальне джерело енергії для регіональної авіації

    Фото: futuretravelexperience.com

    Інноваційні двигуни будуть встановлені на регіональних літаках

    Американська авіакомпанія United Airlines підписала угоду про купівлю частини акцій британсько-американського стартапу ZeroAvia, який спеціалізується на виробництві електродвигунів із водневими паливними елементами, – повідомляють Elektrovesti.

    У рамках угоди United Airlines планує замовити 100 двигунів із нульовими викидами вуглекислого газу моделі ZA2000-RJ виробництва компанії ZeroAvia. Авіакомпанія заявила, що інноваційні силові установки будуть використовуватися з 2028 як нове джерело енергії для існуючих регіональних літаків.

    «Електродвигуни з водневими паливними елементами є одними з найперспективніших способів досягнення мети нульових викидів вуглекислого газу для невеликих літаків», – сказав голова авіакомпанії United Airlines Скотт Кірбі.

    Авіація вважається одним із головних секторів економіки, що найбільш сильно забруднюють атмосферу. Вчені та фахівці ведуть дискусії з приводу того, як нові технології та ідеї можуть зменшити збитки, завдані авіацією навколишньому середовищу, особливо в умовах, коли світ поступово виходить із кризи пандемії коронавірусу і люди починають більше подорожувати.

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    Теги: США авіація технології водень
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    Авіакомпанія United Airlines замовить собі 100 водневих електродвигунів