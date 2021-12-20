Авіакомпанія United Airlines замовить собі 100 водневих електродвигунів

Інноваційні двигуни будуть встановлені на регіональних літаках

Американська авіакомпанія United Airlines підписала угоду про купівлю частини акцій британсько-американського стартапу ZeroAvia, який спеціалізується на виробництві електродвигунів із водневими паливними елементами, – повідомляють Elektrovesti.

У рамках угоди United Airlines планує замовити 100 двигунів із нульовими викидами вуглекислого газу моделі ZA2000-RJ виробництва компанії ZeroAvia. Авіакомпанія заявила, що інноваційні силові установки будуть використовуватися з 2028 як нове джерело енергії для існуючих регіональних літаків.

«Електродвигуни з водневими паливними елементами є одними з найперспективніших способів досягнення мети нульових викидів вуглекислого газу для невеликих літаків», – сказав голова авіакомпанії United Airlines Скотт Кірбі.

Авіація вважається одним із головних секторів економіки, що найбільш сильно забруднюють атмосферу. Вчені та фахівці ведуть дискусії з приводу того, як нові технології та ідеї можуть зменшити збитки, завдані авіацією навколишньому середовищу, особливо в умовах, коли світ поступово виходить із кризи пандемії коронавірусу і люди починають більше подорожувати.