Англійський аеропорт вкладає $3,4 млн у створення власного водневого автопарку

На водень перейдуть навантажувач і тягач для буксирування літаків

Аеропорт Тіссайд (північна Англія) запускає проект $3,4 млн, який передбачає розгортання різних водневих транспортних засобів. Зокрема, частиною автопарку аеропорту, який буде працювати на водні, стануть два автомобіля Toyota Mirai, навантажувач, а головне – тягач підтримки, який буксирує літак, – повідомляє H2 View.

Аеропорт Тіссайд прагне продемонструвати можливість використання водневих транспортних засобів для повсякденної роботи.

«Це ще один величезний імпульс для Тіссайд, який поставить наш регіон в авангард водневої революції і розробки палива майбутнього. Після багатомільйонної реконструкції нашого пасажирського терміналу буде абсолютно правильно, що ми допоможемо реалізувати амбіції регіону в області екологічно чистої енергії. Я хочу, щоб аеропорт Тіссайд став першим в Великобританії аеропортом, готовим до роботи з воднем», – сказав мер міста Тис-Веллі Бен Хоучен.

«Використовуючи можливості водневої технології, ми можемо прокласти шлях для її використання у всіх видах транспорту, створюючи більш екологічно чисті та ефективні транспортні системи по всій Великобританії», – сказав в свою чергу міністр транспорту країни Грант Шаппс.