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    Стали відомі переможці конкурсу по перетворенню аеропортів Парижа в водневі хаби

    нова енергія
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    Літаки на звичайному паливі скоро будуть пролітати над Парижем, як фанера &nbsp; - Стали відомі переможці конкурсу по перетворенню аеропортів Парижа в водневі хаби

    Літаки на звичайному паливі скоро будуть пролітати над Парижем, як фанера

     

    Фото: h2-view.com

    На участь в програмі заявки подали 124 компанії, у фінал вийшли лише одинадцять

    Оприлюднені назви одинадцяти переможців конкурсу на участь в розвитку проекту H2 Hub Airport – по перетворенню аеропортів Парижа в водневі хаби. Всього на участь в програмі було подано 124 заявки, – повідомляє H2 View.

    Компанії Airbus, Air France-KLM, Paris Region і Groupe ADP хочуть перетворити паризькі аеропорти в водневі центри, щоб підтримати мету Європейської комісії щодо створення до 2035 року літаків з нульовим рівнем викидів.

    Для участі в проекті H2 Hub Airport були позначені три основні теми. Зберігання, транспортування і розподіл водню. Диверсифікація варіантів використання водню в аеропортах і аеронавтиці. Економіка замкнутого водневого циклу.

    У найближчі місяці будуть організовані зустрічі з переможцями, щоб допомогти розробити дорожню карту для кожного проекту, мета якого - довгострокові, економічно доцільні рішення, а також можливість проводити перші експерименти на місцях з 2023 року.

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    Теги: економіка Франція аеропорт водень
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    Стали відомі переможці конкурсу по перетворенню аеропортів Парижа в водневі хаби