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    ArcelorMittal інвестує 1,7 млрд євро у декарбонізацію заводу у Франції

    нова енергія
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    Сталеве виробництво стає все більш екологічно чистим - ArcelorMittal інвестує 1,7 млрд євро у декарбонізацію заводу у Франції

    Сталеве виробництво стає все більш екологічно чистим

    Фото: h2-view.com

    На сталеливарному заводі в Дюнкерку впроваджуватимуться водневі технології

    ArcelorMittal продовжує свою програму декарбонізації виробництва сталі за рахунок використання водню на сталеливарному підприємстві в Дюнкерку (північ Франції). На ці цілі будуть виділені інвестиції у розмірі 1,7 млрд. євро, – повідомляє H2 View.

    Завдяки цим інвестиціям ArcelorMittal побудує установку відновлення заліза потужністю 2,5 млн тонн щорічно, яка перероблятиме залізну руду з використанням водню замість викопного вугілля.

    При цьому можна значно скоротити викиди вуглецю в процесі виробництва сталі, а також підтримати зростаючий попит як на водень, так і на «зелену» сталь. Це підтримає виробництво водню у Франції, оскільки ArcelorMittal буде необхідно збільшити потребу у цьому енергоносії.

    «Як лідер у виробництві сталі, ArcelorMittal прагне декарбонізувати свої заводи в Європі, щоб обслуговувати наших клієнтів – автомобільну, будівельну, транспортну галузі. Ми вдячні за підтримку з боку французької держави, яка дозволить провести масштабну трансформацію наших майданчиків у Дюнкерку, на долю яких припадає понад третина виробництва плоского прокату ArcelorMittal у Європі», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Europe Ів Кеберле.

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    Теги: інвестиції Франція технології водень
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    ArcelorMittal інвестує 1,7 млрд євро у декарбонізацію заводу у Франції