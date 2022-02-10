ArcelorMittal інвестує 1,7 млрд євро у декарбонізацію заводу у Франції

На сталеливарному заводі в Дюнкерку впроваджуватимуться водневі технології

ArcelorMittal продовжує свою програму декарбонізації виробництва сталі за рахунок використання водню на сталеливарному підприємстві в Дюнкерку (північ Франції). На ці цілі будуть виділені інвестиції у розмірі 1,7 млрд. євро, – повідомляє H2 View.

Завдяки цим інвестиціям ArcelorMittal побудує установку відновлення заліза потужністю 2,5 млн тонн щорічно, яка перероблятиме залізну руду з використанням водню замість викопного вугілля.

При цьому можна значно скоротити викиди вуглецю в процесі виробництва сталі, а також підтримати зростаючий попит як на водень, так і на «зелену» сталь. Це підтримає виробництво водню у Франції, оскільки ArcelorMittal буде необхідно збільшити потребу у цьому енергоносії.

«Як лідер у виробництві сталі, ArcelorMittal прагне декарбонізувати свої заводи в Європі, щоб обслуговувати наших клієнтів – автомобільну, будівельну, транспортну галузі. Ми вдячні за підтримку з боку французької держави, яка дозволить провести масштабну трансформацію наших майданчиків у Дюнкерку, на долю яких припадає понад третина виробництва плоского прокату ArcelorMittal у Європі», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Europe Ів Кеберле.