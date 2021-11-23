Байден виділяє $9,5 млрд на водневу інфраструктуру та промисловість

Більшість коштів буде спрямовано на створення центрів з виробництва зеленого водню

Президент США Джо Байден підписав новий закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця, в рамках якого буде виділено $1,2 трлн. При цьому на водень виділено $9,5 млрд. $8 млрд буде направлено на будівництво великомасштабних регіональних центрів з виробництва зеленого водню, $1 млрд – на дослідження та розробки з електролізу, і $500 млн – на виробництво та переробку», – повідомляє H2 View.

Закон не тільки ще більше зміцнює майбутнє США на світовому ринку водню, а й дає вказівку федеральному уряду розробити першу національну дорожню карту та водневу стратегію – те, що вже зробили багато інших країн.

«Я схвильований прийняттям цього законопроєкту, який є потужною підтримкою індустрії екологічно чистого водню та паливних елементів. Новий закон створює неймовірний потенціал для розвитку водневої економіки країни», – сказав президент та головний виконавчий директор Асоціації паливних елементів та водневої енергетики США Френк Волак.

Нагадаємо, що ще в лютому 2021 року адміністрація Байдена заявила, що націлена на масове виробництво недорогого екологічно чистого водню, ініціювавши створення нової робочої групи з кліматичних інновацій.