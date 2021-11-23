  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Байден виділяє $9,5 млрд на водневу інфраструктуру та промисловість

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент США взяв на себе безліч зобов'язань щодо водню - Байден виділяє $9,5 млрд на водневу інфраструктуру та промисловість

    Президент США взяв на себе безліч зобов'язань щодо водню

    Фото: h2-view.com

    Більшість коштів буде спрямовано на створення центрів з виробництва зеленого водню

    Президент США Джо Байден підписав новий закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця, в рамках якого буде виділено $1,2 трлн. При цьому на водень виділено $9,5 млрд. $8 млрд буде направлено на будівництво великомасштабних регіональних центрів з виробництва зеленого водню, $1 млрд – на дослідження та розробки з електролізу, і $500 млн – на виробництво та переробку», – повідомляє H2 View.

    Закон не тільки ще більше зміцнює майбутнє США на світовому ринку водню, а й дає вказівку федеральному уряду розробити першу національну дорожню карту та водневу стратегію – те, що вже зробили багато інших країн.

    «Я схвильований прийняттям цього законопроєкту, який є потужною підтримкою індустрії екологічно чистого водню та паливних елементів. Новий закон створює неймовірний потенціал для розвитку водневої економіки країни», – сказав президент та головний виконавчий директор Асоціації паливних елементів та водневої енергетики США Френк Волак.

    Нагадаємо, що ще в лютому 2021 року адміністрація Байдена заявила, що націлена на масове виробництво недорогого екологічно чистого водню, ініціювавши створення нової робочої групи з кліматичних інновацій.

    Читайте також:

    Теги: США інвестиції будівництво закон промисловість президент водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден виділяє $9,5 млрд на водневу інфраструктуру та промисловість