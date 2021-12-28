  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Євросоюз виділить 900 млн євро на розвиток виробництва водню за межами ЄС

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Європі не вистачає свого зеленого водню, і вона шукає його на стороні - Євросоюз виділить 900 млн євро на розвиток виробництва водню за межами ЄС

    Європі не вистачає свого зеленого водню, і вона шукає його на стороні

    Фото: elektrovesti.net

    Зелений водень потім має експортуватися до країн Євросоюзу

    Єврокомісія схвалила ініціативу німецького проекту фінансування H2Global щодо розвитку виробництва екологічно чистого водню в державах, які не входять до Євросоюзу. Такий підхід має задовольнити попит на зелений водень у ЄС, зростання якого прогнозується в найближчому майбутньому, – повідомляють Elektrovesti.

    Очікуваний обсяг інвестицій за новою фінансовою програмою становить 900 млн євро. Проекти з виробництва екологічно чистого водню для його подальшого експорту до країн Євросоюзу вибиратимуть на тендерній основі. Реалізація ініціативи очікується упродовж 10 років з моменту підписання першого контракту.

    «Ініціатива покликана підтримати проекти, що ведуть до значного скорочення викидів парникових газів відповідно до цілей ЄС у галузі навколишнього середовища та клімату. Вона сприятиме задоволенню попиту на відновлюваний водень у Євросоюзі», – сказала віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

    Євросоюз має намір скоротити викиди вуглекислого газу на 55% до 2030 року, для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього Єврокомісія у співпраці з промисловими підприємствами започаткувала 11 промислових партнерств з обсягом фінансування 22 млрд євро.

    Читайте також:

    Теги: ЄС Єврокомісія фінансування водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Євросоюз виділить 900 млн євро на розвиток виробництва водню за межами ЄС