Євросоюз виділить 900 млн євро на розвиток виробництва водню за межами ЄС

Європі не вистачає свого зеленого водню, і вона шукає його на стороні

Зелений водень потім має експортуватися до країн Євросоюзу

Єврокомісія схвалила ініціативу німецького проекту фінансування H2Global щодо розвитку виробництва екологічно чистого водню в державах, які не входять до Євросоюзу. Такий підхід має задовольнити попит на зелений водень у ЄС, зростання якого прогнозується в найближчому майбутньому, – повідомляють Elektrovesti.

Очікуваний обсяг інвестицій за новою фінансовою програмою становить 900 млн євро. Проекти з виробництва екологічно чистого водню для його подальшого експорту до країн Євросоюзу вибиратимуть на тендерній основі. Реалізація ініціативи очікується упродовж 10 років з моменту підписання першого контракту.

«Ініціатива покликана підтримати проекти, що ведуть до значного скорочення викидів парникових газів відповідно до цілей ЄС у галузі навколишнього середовища та клімату. Вона сприятиме задоволенню попиту на відновлюваний водень у Євросоюзі», – сказала віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Євросоюз має намір скоротити викиди вуглекислого газу на 55% до 2030 року, для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього Єврокомісія у співпраці з промисловими підприємствами започаткувала 11 промислових партнерств з обсягом фінансування 22 млрд євро.