  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    В Іспанії стартувала міжгалузева воднева програма вартістю 3,2 млрд євро

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іспанія різко прискорила перехід до водневої економіки - В Іспанії стартувала міжгалузева воднева програма вартістю 3,2 млрд євро

    Іспанія різко прискорила перехід до водневої економіки

    Фото: espanarusa.com

    Для реалізації проектів програми зібрано консорціум із 33 компаній

    Під проводом нафтогазового концерну Repsol в Іспанії стартувала ініціатива SHYNE (Spanish Hydrogen Network). Для її реалізації зібрано найбільший міжгалузевий консорціум, до якого входять 33 компанії, ключовими партнерами стали Alsa, Bosch, Celsa, Enagas, Scania та Talgo, – повідомляють Elektrovesti.

    В рамках SHYNE будуть розгорнуті проекти у десяти автономних спільнотах Іспанії. Загальний обсяг інвестицій становитиме 3,23 млрд євро. Вони послужать розвитку конкурентоспроможних технологій, руху іспанської промисловості та інфраструктури у напрямі декарбонізації. При цьому буде створено 13 тис. нових робочих місць.

    Серед цілей консорціуму – будівництво електролізних установок загальною потужністю 500 МВт до 2025 року, та 2 ГВт – до 2030 року. Це половина потужностей, встановлених у «Дорожній карті водню», опублікованій урядом Іспанії.

    Проекти будуть просуватися по всьому ланцюжку створення вартості водню, включаючи встановлення відновлюваних джерел енергії, та націлені на стимулювання різних видів промислового використання енергоносія майбутнього. Проекти також сприятимуть використанню водню у всіх сегментах транспортної галузі.

    Читайте також:

    Теги: Іспанія промисловість транспорт водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Іспанії стартувала міжгалузева воднева програма вартістю 3,2 млрд євро