В Іспанії стартувала міжгалузева воднева програма вартістю 3,2 млрд євро

Для реалізації проектів програми зібрано консорціум із 33 компаній

Під проводом нафтогазового концерну Repsol в Іспанії стартувала ініціатива SHYNE (Spanish Hydrogen Network). Для її реалізації зібрано найбільший міжгалузевий консорціум, до якого входять 33 компанії, ключовими партнерами стали Alsa, Bosch, Celsa, Enagas, Scania та Talgo, – повідомляють Elektrovesti.

В рамках SHYNE будуть розгорнуті проекти у десяти автономних спільнотах Іспанії. Загальний обсяг інвестицій становитиме 3,23 млрд євро. Вони послужать розвитку конкурентоспроможних технологій, руху іспанської промисловості та інфраструктури у напрямі декарбонізації. При цьому буде створено 13 тис. нових робочих місць.

Серед цілей консорціуму – будівництво електролізних установок загальною потужністю 500 МВт до 2025 року, та 2 ГВт – до 2030 року. Це половина потужностей, встановлених у «Дорожній карті водню», опублікованій урядом Іспанії.

Проекти будуть просуватися по всьому ланцюжку створення вартості водню, включаючи встановлення відновлюваних джерел енергії, та націлені на стимулювання різних видів промислового використання енергоносія майбутнього. Проекти також сприятимуть використанню водню у всіх сегментах транспортної галузі.