ArcelorMittal побудує перший у світі безвуглецевий завод з виробництва сталі

Завод з виробництва зеленої стали буде введений в експлуатацію в 2025 році

Найбільша металургійна компанія в світі ArcelorMittal підписала меморандум про взаєморозуміння з урядом Іспанії про інвестиції в розмірі 1 млрд євро в будівництво першого в світі великомасштабного заводу з виробництва сталі з нульовим вмістом вуглецю, – повідомляють Elektrovesti.

Компанія побудує установку з переробки залізної руди з використанням зеленого водню на своєму заводі в місті Хіхон (один з найбільших портів на півночі Іспанії). Потім цей метал буде поставлятися на завод в Сестао, який буде використовувати поновлювану електроенергію для виробництва 1,6 млн тонн безвуглецевої стали в рік.

«Це проект, який вимагатиме для успіху підтримки безлічі різних партнерів. Наш план залежить від поставок доступного масового водню, доступу до сталого фінансування та сприятливої правової бази, яка дозволить нам бути конкурентоспроможними на глобальному рівні», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Адітья Міттал.

Виробництво сталі залежить від спалювання мільярдів тонн вугілля, які викидають щорічно більше вуглекислого газу, ніж автомобілі, автобуси і мотоцикли разом узяті. Перехід на виробництво з нульовим викидом вуглецю вимагає величезних інвестицій.

Поки невідомо, скільки грошей внесе Іспанія. ArcelorMittal заявила, що очікує, що підтримка складе «принаймні половину додаткових витрат, щоб виробництво залишалося конкурентоспроможним». У компанії не уточнили, чи потрібна їй допомога у вигляді гранту або кредиту.