В Іспанії почнуть виробляти кераміку за допомогою зеленого водню

Виробництво кераміки в Іспанії стане більш екологічним

Ініціатива дозволить уникнути викидів 2,4 тис тонн вуглекислого газу щорічно

Іспанський виробник і постачальник електроенергії Iberdrola і компанія Porcelanosa, яка виробляє кераміку, запустили проект GreenH2ker, який дозволить електрифікувати виробництво кераміки за рахунок об'єднання поновлюваних джерел енергії і екологічно чистого водню на заводі Porcelonosa в іспанському місті Віла-Реалі, – повідомляє H2 View.

Інноваційні зміни в системі спалювання газу при виробництві керамічних виробів дозволять уникнути викиду 2,4 тис тонн вуглекислого газу на рік.

В рамках проекту GreenH2ker на підприємстві Porcelonosa буде встановлено електролізер, який працює від фотоелектричної установки. Використання природного газу в технологічних процесах зменшиться на 50%.

Проект GreenH2ker є частиною інвестиційного плану Iberdola вартістю 150 млрд євро. Завдяки новій водневої програмі виробничі потужності керамічного підприємства будуть збільшені в три рази.