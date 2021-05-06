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    В Іспанії почнуть виробляти кераміку за допомогою зеленого водню

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    Виробництво кераміки в Іспанії стане більш екологічним &nbsp; - В Іспанії почнуть виробляти кераміку за допомогою зеленого водню

    Виробництво кераміки в Іспанії стане більш екологічним

     

    Фото: grigs.biz

    Ініціатива дозволить уникнути викидів 2,4 тис тонн вуглекислого газу щорічно

    Іспанський виробник і постачальник електроенергії Iberdrola і компанія Porcelanosa, яка виробляє кераміку, запустили проект GreenH2ker, який дозволить електрифікувати виробництво кераміки за рахунок об'єднання поновлюваних джерел енергії і екологічно чистого водню на заводі Porcelonosa в іспанському місті Віла-Реалі, – повідомляє H2 View.

    Інноваційні зміни в системі спалювання газу при виробництві керамічних виробів дозволять уникнути викиду 2,4 тис тонн вуглекислого газу на рік.

    В рамках проекту GreenH2ker на підприємстві Porcelonosa буде встановлено електролізер, який працює від фотоелектричної установки. Використання природного газу в технологічних процесах зменшиться на 50%.

    Проект GreenH2ker є частиною інвестиційного плану Iberdola вартістю 150 млрд євро. Завдяки новій водневої програмі виробничі потужності керамічного підприємства будуть збільшені в три рази.

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    Теги: Іспанія завод водень
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