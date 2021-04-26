ArcelorMittal переводить свої сталеливарні заводи в Німеччині на водень

Перехід на екологічно чисте паливо обійдеться ArcelorMittal в $1,5 млрд

Найбільша металургійна компанія в світі ArcelorMittal переведе свої сталеплавильні заводи, розташовані в німецьких містах Бремен і Айзенхюттенштадт (назва буквально означає «місто металургійних заводів»), на водень, з метою мінімізувати викиди вуглекислого газу в атмосферу, – повідомляє H2 View.

Перехід промислових підприємств ArcelorMittal на екологічно чисте паливо буде відбуватися в рамках проекту Clean Hydrogen Coastline, який спрямований на розширення водневої інфраструктури Німеччини.

ArcelorMittal планує побудувати на своїх заводах промислові установки для прямого відновлення залізної руди та електродугові печі, що працюють на водні. На перехідному етапі паливо майбутнього буде проводитися з природного газу за допомогою піролізної установки. Надалі будуть використовуватися електролізери, які побудують на території сталеливарних заводів.

Перетворення технології вимагає інвестицій у розмірі до $1,5 млрд євро і спочатку може привести до збільшення виробничих витрат ArcelorMittal приблизно на 60%. У перспективі, для забезпечення майбутніх поставок водню, обидві площадки будуть інтегровані в загальноєвропейську водневу мережу.

Згідно із запропонованими планами, до 2030 року підприємства ArcelorMittal в Бремені і Айзенхюттенштадті будуть проводити за допомогою екологічно чистого водню до 3,5 млн тонн сталі на рік. При цьому викиди вуглекислого газу скоротяться на 5 млн тонн щорічно.

«Завдяки нашій концепції перетворення заводів в Бремені і Айзенхюттенштадті ми прискорюємо впровадження виробництва сталі з нейтральним вуглецем. Ці проекти можуть мати значний вплив на скорочення викидів вуглекислого газу відповідно до зобов'язань Європейського Союзу в області клімату», – сказав генеральний директор ArcelorMittal Flachstahl Deutschland Райнер Блашек.