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    Австралія та Нідерланди досліджують експортний ланцюжок поставок водню

    нова енергія
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    Австралія та Нідерланди вступили у водневу співдружність - Австралія та Нідерланди досліджують експортний ланцюжок поставок водню

    Австралія та Нідерланди вступили у водневу співдружність

    Фото: h2-view.com

    Уряд Австралії вже виділив на вивчення водневих проєктів $160 млн

    Західна Австралія, штат, що займає третину території країни, і найбільший у Європі морський порт Роттердама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливості створення експортного ланцюжка поставок відновлюваного водню, – повідомляє H2 View.

    Цей документ є знаковим моментом для експортного ринку Австралії. І особливо – для Західної Австралії, практично вся територія якої покрита пустелями та напівпустелями, і, таким чином, має чудові можливості для розвитку сонячної енергетики.

    «Наш уряд прихильний до того, щоб Західна Австралія реалізувала свій потенціал і стала глобальним постачальником відновлюваних джерел енергії. Ми вже виділили $160 млн на підтримку розвитку галузі відновлюваного водню в Західній Австралії», – сказала міністр водневої промисловості країни Аланна МакТірнам.

    «За нашими оцінками, до 2050 року в порту Роттердама буде щорічно оброблятися 20 млн тонн водню, з яких 90% імпортуватиметься. Для цього ми активно стимулюємо розвиток нових міжнародних ланцюжків постачання екологічно чистого енергоносія майбутнього», – сказав у свою чергу генеральний директор порту Роттердам Аллард Кастерлейн.

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    Теги: Австралія Нідерланди порт уряд водень
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    Австралія та Нідерланди досліджують експортний ланцюжок поставок водню