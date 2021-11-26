Порт Роттердама веде активну підготовку до імпорту зеленого водню

У порту Роттердама з'явиться кілька терміналів для прийому водню

Імпорт енергоносія майбутнього стане можливим з 2025 року

Управління порту Роттердама представило результати дослідження щодо можливості імпорту зеленого водню. Передбачається, що це стане можливим у 2025 році, після того, як буде підготовлено кілька спеціальних терміналів для прийому водню, – повідомляє H2 View.

Адміністрація порту провела кілька консультацій із компаніями з Роттердама, щоб вивчити можливість імпорту водню до регіону. Результати дослідження показали, що всі портові зони найбільшого портового міста Південної Голландії готові до цього.

«Залежно від обсягів, імпорт водню можливий у всіх портових зонах, як з погляду навігації, так і з погляду екології та безпеки», – зазначили в адміністрації порту Роттердама.

Наразі чотири голландські компанії, що працюють у сфері нафтопереробки та енергетики, також активно готуються до імпорту водню. До 2025 року у них мають бути підготовлені майданчики для прийому енергоносія, отримано всі ліцензії на імпорт, переробку та експорт зеленого водню.

Передбачається, що порт Роттердама може значно підтримати зростання попиту на екологічно чистий водень у Європі.



