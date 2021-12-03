Намібія та Нідерланди розроблять ланцюжок постачання зеленого водню

Намібія та Нідерланди розроблять ланцюжок постачання зеленого воднюнова енергія
Церемонія підписання меморандуму між портами Голландії та Намібії
Намібія має намір виробляти 300 тис. тонн водню на рік
Управління портів Намібії Namport і найбільший у Південній Голландії порт Роттердама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки ланцюжка поставок екологічно чистого водню з Південної Африки до Європи, – повідомляє H2 View.
Цей меморандум розширює нещодавній мегапроект із виробництва зеленого водню в Намібії вартістю $9,4 млрд, який спрямований на виробництво 300 тис. тонн зеленого водню на рік. Передбачається, що основна його частина експортуватиметься на європейський ринок через Нідерланди.
Компанія Namport вже виділила 350 гектарів землі в Уолфіш-Бей (головний порт Намібії) для передачі компаніям, пов'язаним із відновлюваними джерелами енергії, виробництвом екологічно чистого водню та зеленого аміаку.
«Ми дуже вражені темпами, з якими уряд Намібії стимулював розвиток індустрії зеленого водню, і, безумовно, вітаємо рішення влади надати концесії заінтересованим сторонам. Потрібно кувати залізо, поки гаряче, тим самим позиціонуючи нашу країну як глобального гравця у новій багатомільйонній галузі. Ми особливо раді нашому новому партнерству з портом Роттердама, оскільки воно дозволяє Намібії вийти на європейський ринок», – сказав генеральний директор Namport Ендрю Каніме.
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