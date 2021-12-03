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    Намібія та Нідерланди розроблять ланцюжок постачання зеленого водню

    нова енергія
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    Церемонія підписання меморандуму між портами Голландії та Намібії - Намібія та Нідерланди розроблять ланцюжок постачання зеленого водню

    Церемонія підписання меморандуму між портами Голландії та Намібії

    Фото: Namport

    Намібія має намір виробляти 300 тис. тонн водню на рік

    Управління портів Намібії Namport і найбільший у Південній Голландії порт Роттердама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки ланцюжка поставок екологічно чистого водню з Південної Африки до Європи, – повідомляє H2 View.

    Цей меморандум розширює нещодавній мегапроект із виробництва зеленого водню в Намібії вартістю $9,4 млрд, який спрямований на виробництво 300 тис. тонн зеленого водню на рік. Передбачається, що основна його частина експортуватиметься на європейський ринок через Нідерланди.

    Компанія Namport вже виділила 350 гектарів землі в Уолфіш-Бей (головний порт Намібії) для передачі компаніям, пов'язаним із відновлюваними джерелами енергії, виробництвом екологічно чистого водню та зеленого аміаку.

    «Ми дуже вражені темпами, з якими уряд Намібії стимулював розвиток індустрії зеленого водню, і, безумовно, вітаємо рішення влади надати концесії заінтересованим сторонам. Потрібно кувати залізо, поки гаряче, тим самим позиціонуючи нашу країну як глобального гравця у новій багатомільйонній галузі. Ми особливо раді нашому новому партнерству з портом Роттердама, оскільки воно дозволяє Намібії вийти на європейський ринок», – сказав генеральний директор Namport Ендрю Каніме.

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    Теги: Нідерланди ринок Меморандум порт уряд водень
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    Намібія та Нідерланди розроблять ланцюжок постачання зеленого водню