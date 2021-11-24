Чилі та Бельгія розпочали створення «великого морського водневого шляху»

Антверпен і Зебрюгге прорубають чилійському зеленому водню вікно до Європи

Чилі підписала меморандум про взаєморозуміння з найбільшими портами Бельгії – Антверпеном та Зебрюгге, для підтримки виробництва водню та створення морського коридору для експорту екологічно чистого водню з Південної Америки до Європи, – повідомляє H2 View.

В останні кілька років Чилі входить до десятки найпривабливіших країн світу для інвестицій в екологічно чисту енергію. Нещодавно було оголошено, що на півдні країни, на архіпелазі Вогняна Земля, буде створено великий хаб із виробництва та експорту зеленого водню.

Угода між Чилі та Бельгією спрямована на створення логістичного ланцюжка між двома континентами. Беручи участь у створенні «великого морського водневого шляху», Антверпен і Зебрюгге прагнутимуть стати ключовими центрами відновлюваної енергії для підтримки енергетичного переходу в Європі.

«Це чудова новина для подальшого зміцнення лідерства Чилі у розвитку нової енергетичної галузі. Наш потенціал чистої енергії дозволить нам бути найдешевшими виробниками зеленого водню у світі, за допомогою якого ми зможемо задовольнити наш попит, а також допомогти іншим країнам просунутися вперед у досягненні своїх кліматичних цілей», – сказав міністр енергетики Чилі Хуан Карлос Жобет.

«Ми пишаємося тим, що Чилі, найзначніший потенційний експортер зеленого водню, хоче співпрацювати з портами Антверпена та Зебрюгге. Це дозволить реалізувати наші амбіції щодо спільного імпорту водню до Європи», – сказав у свою чергу генеральний директор Port of Zeebrugge Том Хауткієт.