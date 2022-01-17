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    У порту Роттердама збудують новий водневий завод для компанії Shell

    нова енергія
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    Нафтогазова компанія Shell упевнено розширює свою присутність на ринку водню - У порту Роттердама збудують новий водневий завод для компанії Shell

    Нафтогазова компанія Shell упевнено розширює свою присутність на ринку водню

    Фото: buduemo.com

    Підприємство з електролізною потужністю 200 МВт буде пущено у 2024 році

    Німецька компанія ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers підписала контракт із нафтогазовою корпорацією Shell про реалізацію великомасштабного проекту Hydrogen Holland I у порту Роттердам, Нідерланди, – повідомляють Elektrovesti.

    Згідно з контрактом, ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers спроектує та побудує електролізну установку потужністю 200 МВт. Передбачається, що виробництво екологічно чистого водню на підприємстві Holland Hydrogen I розпочнеться у 2024 році.

    Електроенергія для роботи заводу надходитиме з офшорної вітрової електростанції Hollandse Kust, яку зараз будує компанія Shell. Зелений водень використовуватиметься енергетичним та хімічним парком Shell у Роттердамі – як у промисловості, так і у транспортному секторі.

    «Ми з нетерпінням чекаємо на можливість підтримати будівництво великого водневого центру в Центральній Європі і зробити свій внесок у перехід регіону до зеленої енергетики. Завдяки цьому проекту ми ще більше зміцнимо водневу стратегію Shell», – сказав глава відділу зеленого водню ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers Крістоф Ноерес.

    У 2020 році Shell та голландська державна газова компанія Gasunie оприлюднили плани створення найбільшого в Європі проекту NortH2 з виробництва зеленого водню в Голландії з використанням 10 ГВт офшорних вітрових електростанцій у Північному морі.

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    Теги: Нідерланди будівництво завод водень
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    У порту Роттердама збудують новий водневий завод для компанії Shell