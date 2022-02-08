Мексика почне використовувати водневі технології для виробництва цементу

Мексика почне використовувати водневі технології для виробництва цементунова енергія
Бетонні виробництва стануть більш екологічними
Компанія Cemex має намір скоротити до нуля викиди вуглецю до 2050 року
Мексиканська компанія Cemex, третій найбільший у світі виробник цементу (компанія була заснована в 1906 році) заявила, що має намір збільшувати використання водню на своїх підприємствах, щоб скоротити до нуля викиди вуглекислого газу до 2050 року, – повідомляє H2 View.
Для цього компанія з виробництва будівельних матеріалів інвестуватиме в інноваційні розробки створеного в 2019 році стартапу HiiROC (він займається водневими технологіями). Зокрема HiiROC розробила технологію, в якій використовується термічний плазмовий електроліз для перетворення природного газу або біометану у водень за низькою ціною.
«Рішення HiiROC є стійким, масштабованим, рентабельним та має великий потенціал зростання в рамках водневої екосистеми. Ці інвестиції – ще один важливий крок на шляху переходу від викопних видів палива до альтернативних, і до досягнення нашої мети «Нульовий показник викидів» до 2050 року.
Оскільки водень стає все більш привабливим елементом для промислової декарбонізації, ми раді бути однією з провідних компаній у цементній промисловості, яка включає запуск виробництва чистого водню у свій інвестиційний портфель», – сказав глава Cemex Гонсало Галіндо.
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