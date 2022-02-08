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    Мексика почне використовувати водневі технології для виробництва цементу

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    Бетонні виробництва стануть більш екологічними - Мексика почне використовувати водневі технології для виробництва цементу

    Бетонні виробництва стануть більш екологічними

    Фото: h2-view.com

    Компанія Cemex має намір скоротити до нуля викиди вуглецю до 2050 року

    Мексиканська компанія Cemex, третій найбільший у світі виробник цементу (компанія була заснована в 1906 році) заявила, що має намір збільшувати використання водню на своїх підприємствах, щоб скоротити до нуля викиди вуглекислого газу до 2050 року, – повідомляє H2 View.

    Для цього компанія з виробництва будівельних матеріалів інвестуватиме в інноваційні розробки створеного в 2019 році стартапу HiiROC (він займається водневими технологіями). Зокрема HiiROC розробила технологію, в якій використовується термічний плазмовий електроліз для перетворення природного газу або біометану у водень за низькою ціною.

    «Рішення HiiROC є стійким, масштабованим, рентабельним та має великий потенціал зростання в рамках водневої екосистеми. Ці інвестиції – ще один важливий крок на шляху переходу від викопних видів палива до альтернативних, і до досягнення нашої мети «Нульовий показник викидів» до 2050 року.

    Оскільки водень стає все більш привабливим елементом для промислової декарбонізації, ми раді бути однією з провідних компаній у цементній промисловості, яка включає запуск виробництва чистого водню у свій інвестиційний портфель», – сказав глава Cemex Гонсало Галіндо.

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    Теги: інвестиції технології Мексика водень
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    Мексика почне використовувати водневі технології для виробництва цементу