Біометан замість російського газу. Євросоюз готує революційне рішення

Біометан може швидко зробити значний внесок у європейську енергетичну безпеку та скорочення викидів

ЄС планує замістити біометаном більше п’ятої частини імпорту російського газу, що допоможе зменшити викиди вуглецю та забезпечити енергетичну безпеку, повідомляє Екополітика.

За оцінками Європейської біогазової асоціації, досягнення цієї мети потребує будівництва 1000 великих заводів менш ніж за вісім років і майже €40 мільярдів інвестицій. Для цього потрібна нова політична основа для прискорення інвестицій у нові потужності.

Стратегія RePower EU передбачає подвоєння цільового виробництво біометану в регіоні до 35 млрд кубометрів до 2030 року, що в 10 разів більше, ніж сьогоднішній видобуток.

За словами експертів, це допоможе покращити екологічну ситуацію, адже немає дефіциту відходів, необхідних для виробництва біометану. Промисловість може використовувати біопродукти з усіх частин харчової системи, не потребуючи спеціальних енергетичних культур, які могли б порушити виробництво їжі.

Окрім того, добриво, створене в процесі виробництва біометану, може допомогти фермерам підвищити продовольчу безпеку, скоротити свій вуглецевий слід та створити робочі місця в сільській місцевості.

Біометан може швидко зробити значний внесок у європейську енергетичну безпеку та скорочення викидів. Технологія готова. Тепер потрібно, щоб уряди створили правила, які дозволять нам досягати масштабів і темпів, щоб ціль ЄС стала реальністю, – підкреслили експерти.

Нагадаємо, Регіональна газова компанія видала технічні умови на підключення біометанового заводу і замовила для нього виробництво газового обладнання на одному із заводів RGC Production. Потужність першої черги будівництва, яка буде завершена до кінця поточного року, складатиме 330 кубометрів біометану на годину.