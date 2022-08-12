РГК розпочала другий етап підключення першого в Україні біометанового заводу

Перша черга будівництва газових мереж передбачає побудову газогону довжиною 800 метрів

Регіональна газова компанія видала технічні умови на підключення біометанового заводу і замовила для нього виробництво газового обладнання на одному із заводів RGC Production. Потужність першої черги будівництва, яка буде завершена до кінця поточного року, складатиме 330 кубометрів біометану на годину.

АТ «Чернігівгаз», що працює під брендом РГК видав технічні умови на підключення першого в Україні біометанового заводу, який належить компанії ТОВ «Галс Агро». РГК розробила декілька варіантів підключення біометанового заводу, в документі партнерам запропоновані три варіанти підключення з точки зору вартості та строків виконання робіт. Замовником обрано оптимальний.

Перша черга будівництва газових мереж передбачає побудову газогону довжиною 800 метрів. Він дозволить компанії ТОВ «Галс Агро» передавати до газорозподільних мереж 330 куб. м біометану на годину в зимовий період. Передбачається, що підключення відбудеться до кінця 2022 року і виробник зможе почати виробництво біометану вже цієї зими.

«Це перший проект з приєднання біометанового заводу в Україні. Ми готові масштабувати цей досвід в усіх регіонах присутності РГК. Наша компанія володіє технічною експертизою і має доступ до технологій провідних виробників газового обладнання, а також досвіду європейських операторів ГРМ, які працюють з біометаном вже багато років, – сказав керівник напрямку декарбонізації РГК Ігор Гоцик. – Ми гарантуємо швидке виконання робіт, безпеку та стабільність газопостачання».

Надалі компанія «Галс Агро» планує збільшити виробництво біометану до 1100 куб. м на годину. Для цього фахівці РГК та АТ «Чернігівгаз» здійснять кільцювання зони дії двох суміжних газорозподільних станцій, збудувавши ще близько 8 км газопроводу. Тоді біометановий завод отримає доступ до більшої кількості споживачів та передаватиме біометан в мережу одразу через дві ГРС. Роботи планується завершити до початку опалювального сезону 2023/24 років.

Проєктна потужність встановленого обладнання для очищення біогазу до біометану становить близько 3 млн куб. м на рік. Цим обсягом можна забезпечити опалення та приготування їжі для 1500 приватних домогосподарств. Тобто, населені пункти поруч із заводом матимуть незалежне джерело енергії на локальному рівні.

Газорегулювальне обладнання та вузол обліку газу, які необхідні для приєднання до мережі, вже виготовляються на одному із сучасних заводів RGC Production. При цьому буде використано вузли та комплектуючі від провідних виробників Pietro Fiorentini та Emerson, що вже підтвердили якість свого обладнання в роботі з біометаном в Європі та світі.

Нагадаємо, що газорозподільні мережі є найбільш прийнятними та перспективними для приєднання біометанових заводів. Вони є найбільш розгалуженими по території України і мають співставний тиск роботи системи із виробниками біометану, що не потребує встановлення додаткового обладнання.

Біометан має потенціал стати третім повноцінним джерелом газу в України після власного видобутку та імпорту. Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, максимально спростили підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж та пропонують цю послугу за 1 гривню. Виробники біометану мають профінансувати будівництво зовнішніх та внутрішніх газових мереж та обладнання.