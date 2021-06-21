BMW почав випробування свого водневого автомобіля i Hydrogen NEXT

Інноваційний автомобіль вийде в серію в 2022 році

BMW Group почала випробування в Європі свого автомобіля на водневих паливних елементах i Hydrogen NEXT. Передбачається, малосерійна модель з екологічною технологією приводу, що розроблена на основі BMW X5, буде представлена в кінці 2022 року, – повідомляє H2 View.

Центральним елементом дорожніх випробувань BMW i Hydrogen NEXT, які зараз проводяться, є точна настройка програмного забезпечення, яке управляє всіма функціями водіння. Система паливних елементів, водневі баки, буферна акумуляторна батарея і центральний блок керування автомобілем раніше тестувалися на випробувальних стендах.

В даний час йдуть польові випробування на дорогах. Інтенсивна програма, яка проводиться в реальних дорожніх умовах (щоденний пробіг – в середньому до 1 тис км), допомагає інженерам-розробникам перевіряти ефективність, безпеку, зручність і надійність всіх компонентів водневого автомобіля.

Автомобіль оснащений паливними елементами, розробленими в співпраці з Toyota Motor Corporation. Окремі елементи виробляються компанією Toyota, а комплект паливних елементів і повна система приводу є оригінальними розробками BMW Group.

Заправка i Hydrogen NEXT займає 3-4 хвилини: це стільки ж, скільки потрібно для заправки повного бака BMW X5 з двигуном внутрішнього згоряння.

«Технологія водневих паливних елементів може бути привабливим варіантом для транспортних засобів великих класів. Ось чому дорожні випробування стандартних автомобілів з приводом на водневих паливних елементах є важливою віхою в наших дослідженнях і розробках», – сказав член правління BMW Group Франк Вебер.