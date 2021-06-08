Citroen презентував водневий фургон е-Jumpy Hydrogen

Новий водневий автомобіль надійде в продаж восени 2021 року

Французька компанія Citroen представила свій перший фургон на водневих паливних елементах e-Jumpy Hydrogen. Автомобіль створений на базі електричної моделі e-Jumpy, і об'єднав в собі електромотор, тяговий акумулятор і водневі паливні елементи, – повідомляють Elektrovesti.

Водневий фургон повністю зберіг вантажопідйомність і корисний об'єм вихідної моделі, але при цьому має запас ходу понад 400 км на одній заправці (попередник на одній зарядці долав близько 300 км). Три карбонових водневих бака e-Jumpy Hydrogen можна заповнити за все за три хвилини.

Фургон e-Jumpy Hydrogen буде проводитися на заводі Citroen SevelNord в німецькому місті Рюссельсхайм, який переобладнаний в глобальний центр досліджень і розробок водневих паливних елементів. Водневий автомобіль буде пропонуватися у двох версіях з різним розміром кузова: M (4,95 м) і XL (5,30 м).

Перші фургони Citroen e-Jumpy Hydrogen з'являться на європейському ринку восени 2021 року, одночасно з водневими автомобілями Peugeot e-Expert Hydrogen і Opel Vivaro-e Hydrogen.